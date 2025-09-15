Космос заложил бомбу замедленного действия: взрывы чёрных дыр могут скоро озарить небосвод

На протяжении десятилетий астрономы считали, что чёрные дыры живут своей скрытой жизнью, постепенно испаряясь и исчезая в течение невероятно долгих времён. Возможность того, что они могут взрываться, воспринималась скорее как красивое математическое предсказание, чем как реальный сценарий. Но новая работа физиков из Массачусетского университета в Амхерсте даёт повод задуматься: подобное событие может произойти на наших глазах уже в ближайшие годы.
В 1970-е годы Стивен Хокинг выдвинул идею, что чёрные дыры не вечны. За счёт квантовых эффектов они должны излучать частицы — процесс, получивший название "излучение Хокинга". Чем меньше масса чёрной дыры, тем быстрее она теряет энергию. В итоге это приводит к финальной вспышке, которая выглядит как взрыв.
Долгое время считалось, что такие события крайне редки: одно на сотни тысяч лет. Шанс застать момент взрыва казался ничтожным.
Сценарий новой работы касается особого типа — первичных чёрных дыр. В отличие от "обычных", появившихся после гибели массивных звёзд, они могли образоваться в первые мгновения после Большого взрыва. Такие объекты гораздо легче и горячее, что ускоряет их испарение.
Если первичная чёрная дыра достаточно мала, процесс сжатия и нагрева становится неконтролируемым. Конечный этап — короткая, но яркая вспышка частиц и фотонов. Именно её современные телескопы могут заметить.
Ключевая идея исследователей из Амхерста состоит в том, что первичные чёрные дыры могут обладать крошечным электрическим зарядом. Для объяснения этого они использовали модель "тёмной квантовой электродинамики", где фигурирует гипотетическая тяжёлая частица — тёмный электрон.
Даже небольшой заряд может замедлить испарение и отсрочить финал. Это значит, что во Вселенной сегодня больше чёрных дыр, готовых взорваться.
"Мы не утверждаем, что это неизбежно, но вероятность того, что это произойдёт в ближайшие десять лет, может достигать 90 %", — сказал исследователь Бейкер.
Если вспышка произойдёт, её смогут уловить существующие инструменты:
космические гамма- и рентгеновские телескопы,
широкоугольные оптические камеры, сканирующие небо,
радиотелескопы, фиксирующие мимолётные сигналы.
Учёные предлагают выстроить сеть быстрого реагирования: согласованные триггеры, автоматическое переключение между диапазонами, мгновенные сверки сигналов. Это позволит превратить одиночный "всплеск" в надёжное подтверждение.
Обнаружение такой вспышки стало бы революцией. Это:
подтвердило бы излучение Хокинга,
дало прямое доказательство существования первичных чёрных дыр,
показало, что ранняя Вселенная могла порождать объекты без участия звёзд.
Самое ценное — анализ частиц из финального выброса. Они содержат информацию обо всех видах материи, взаимодействующих с гравитацией: от знакомых кварков до гипотетических частиц тёмной материи.
|Тип
|Масса
|Происхождение
|Возможность взрыва
|Звёздные
|>3 масс Солнца
|Коллапс массивных звёзд
|Практически отсутствует
|Сверхмассивные
|Миллионы масс Солнца
|Центры галактик
|Исключено
|Первичные
|От астероида до горы
|Ранняя Вселенная
|Высокая
Миф: чёрные дыры вечны.
Правда: они испаряются через излучение Хокинга.
Миф: взрывы чёрных дыр невозможны.
Правда: для первичных чёрных дыр это естественный финал.
Миф: для открытия нужны новые инструменты.
Правда: современные телескопы уже способны это заметить.
Как найти взрыв чёрной дыры?
Через комбинацию гамма-, рентгеновских, оптических и радионаблюдений.
Сколько стоит программа поиска?
Бюджет зависит от координации, а не от создания новых приборов — в основном это расходы на обработку данных.
Что даст открытие?
Прямое подтверждение излучения Хокинга и уникальную информацию о составе Вселенной.
1970-е — Хокинг формулирует идею испарения.
1990-е — проводятся эксперименты с имитацией чёрных дыр в лаборатории.
2020-е — астрономы выдвигают прогноз о наблюдаемом взрыве в ближайшее десятилетие.
Первичные чёрные дыры могли иметь массу с буханку хлеба, но плотность — как у целой планеты.
Излучение Хокинга никогда напрямую не фиксировалось.
Если взрыв произойдёт, он даст информацию о частицах, которые не удалось получить даже на Большом адронном коллайдере.
Что если взрыв будет настолько ярким, что его заметят даже любительские телескопы? Это может превратить открытие в событие масштаба появления кометы Галлея, доступное широкой публике.
