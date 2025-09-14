Разгадка в генах: почему один борщевик — враг, а другой — друг

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:19
Наука

Специалисты из России сопоставили борщевик Сосновского с его сибирским сородичем. и —

Борьба с борщевиком
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Борьба с борщевиком

В отличие от первого, последний не представляет опасности ожогов для человека и животных. Контакт же с борщевиком Сосновского часто приводит к болезненным последствиям.

С разным "поведением"

Учёные задались целью выяснить, чем обусловлено столь отличное "поведение" этих родственных растений. Исследования показали, что оба типа содержат гены, ответственные за производство фуранокумаринов. Данные вещества увеличивают восприимчивость кожи к солнечным лучам, что и вызывает ожоги, иногда весьма сильные. В связи с этим эксперты предупреждают, что с борщевиком Сосновского следует быть крайне осторожными в ясную погоду.

Разные темпы обменных процессов

Но почему же эти два вида борщевика оказывают разное воздействие? Главное отличие заключается в управлении этими идентичными генами и в степени метаболической активности. Выяснилось, что у видов наблюдаются разные темпы обмена веществ. У борщевика Сосновского выявлена значительно большая активность этих генов, что позволяет ему производить больше линейных фуранокумаринов, пишет planet-today.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
