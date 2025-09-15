Используете в быту — и травите лёгкие: каждый выдох этих веществ незаметно крадёт годы жизни

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:31
Наука

Нефть и газ стали привычной основой нашего быта — они дают нам электричество, тепло, возможность передвигаться на машинах и самолётах. Но за удобством скрыта другая сторона: здоровье людей напрямую зависит от того, как добываются и сжигаются эти ресурсы.

запах
Фото: Flickr by Aqua Mechanical, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
запах

Воздействие на организм

Новое исследование показало: ежегодно в США загрязнение воздуха от нефти и газа вызывает десятки тысяч преждевременных смертей и миллионы заболеваний. Среди последствий — астма у детей, преждевременные роды, онкологические диагнозы. Особенно опасен этап конечного использования топлива: именно сжигание нефти и газа даёт 96 % всех смертельных и болезненных случаев.

"Мы использовали современную модель качества воздуха, чтобы отделить загрязнение воздуха, вызванное каждым основным этапом нефтегазового цикла, от других источников", — сказал ведущий автор исследования доктор Карн Вохра.

Учёные проанализировали весь цикл — от бурения до выхлопа автомобилей и газовых плит. Компьютерные модели помогли понять, где образуются загрязняющие вещества и как они распространяются. Результаты оказались тревожными: именно вдыхание мелких частиц и оксидов азота наносит основной ущерб здоровью.

Совет шаг за шагом

  1. Установите очистители воздуха с HEPA-фильтрами для дома.

  2. Используйте газовую плиту с вытяжкой или переходите на электрическую.

  3. Отдавайте предпочтение электромобилям, велосипедам и общественному транспорту.

  4. Включайте в рацион витамины и продукты, укрепляющие дыхательную систему.

  5. Следите за уровнем загрязнения воздуха через мобильные приложения и планируйте прогулки в безопасное время.

Мифы и правда

  • Миф: Загрязнение воздуха связано только с заводами.

  • Правда: Основной вред приносит конечное использование топлива — выхлоп автомобилей, работа плит и обогревателей.

  • Миф: Если регион не добывает нефть и газ, жители не страдают.

  • Правда: Загрязнение распространяется, и крупные города получают основной удар по здоровью.

  • Миф: Электромобили не снижают вред.

  • Правда: Отказ от выхлопов напрямую уменьшает уровень мелких частиц в воздухе.

FAQ

Как выбрать очиститель воздуха для квартиры?
Ищите модели с HEPA H13 или H14, подходящие по площади помещения.

Сколько стоит переход на электрическую плиту?
Цена варьируется от 15 до 50 тыс. рублей, но снижает уровень бытового загрязнения.

Что лучше для здоровья — бензин или газ?
Оба варианта вредны при сжигании. Для здоровья безопаснее электричество или возобновляемая энергия.

Исторический контекст

  • XX век: рост нефтяной индустрии, формирование "Аллей рака" в США.

  • 1970-е: принятие законов о чистом воздухе, но без учёта полного цикла добычи.

  • 2017 год: данные, по которым проводилось исследование.

  • 2020-е: рост добычи нефти и газа на 40 % по сравнению с 2017 годом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Использование старых газовых плит → накопление оксидов азота → замена на современные электрические панели.

  • Игнорирование фильтрации воздуха → рост астмы у детей → установка очистителей воздуха.

  • Привычка использовать личный автомобиль → выхлопы и смоги → переход на каршеринг или электросамокат.

Интересные факты

  1. США экспортируют загрязнение: выбросы нефти и газа стали причиной смертей даже в Канаде и Мексике.

  2. В исследовании учитывались только уличные загрязнители, но не качество воздуха в помещениях.

  3. Наиболее уязвимы дети: почти 90 % новых случаев астмы у них связаны с диоксидом азота

А что если…

А что если США и другие страны ускорят отказ от ископаемого топлива? Тогда сотни тысяч жизней можно будет сохранить ежегодно. К тому же снизится нагрузка на здравоохранение и улучшится качество жизни в мегаполисах.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
