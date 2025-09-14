Инженерный шедевр или дорогостоящая ошибка? Японский аэропорт за 20 млрд уходит под воду

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Аэропорт Кансай в Японии, создание которого обошлось в баснословные 20 миллиардов долларов, заслуженно считается одним из выдающихся достижений современной инженерии.

Аэропорт на искусственном острове

Возведённый на искусственном острове с целью противостоять землетрясениям и тайфунам, сегодня он борется с неожиданной угрозой: постепенным оседанием грунта под его основанием. Экспертные прогнозы указывают на то, что при сохранении текущей скорости проседания, к 2056 году аэропорт может оказаться ниже уровня моря.

Податливый грунт

Еще на этапе строительства в 80-х годах прошлого века учёные и инженеры предвидели оседание искусственного острова под весом конструкции, однако рассчитывали на последующую стабилизацию процесса.

Для создания острова было задействовано свыше 200 миллионов кубометров песка и земли. К сожалению, грунт под искусственным слоем оказался более мягким и податливым, что привело к ускоренному разрушению, превзошедшему ожидания. С момента открытия в 1994 году территория аэропорта уже опустилась на 12 метров.

Борьба за "остров"

Инженерам приходится постоянно укреплять защитные валы и внедрять инновационные решения, включая гидравлические подъемные системы, для борьбы с угрозой затопления.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
