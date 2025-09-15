Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как найти общий язык с современными детьми: совет опытного учителя географии из Сибири
Машины страдают от маркетинга: кто реально управляет нашим выбором при покупке
Тренер Овечкина в опале: что за письмо перевернуло карьеру Лава
Польша снова заговорила о закрытом небе над Украиной: к чему готовиться
Автобиография, всколыхнувшая Британию: принц Гарри оправдался за свою скандальную книгу
Как убийство Кирка перевернёт всю систему безопасности мероприятий в США
Виноват не только фастфуд: неочевидные причины обострения гастрита
Китаю не хватает мусора: почему в стране бьют тревогу
Сексуальная революция наоборот: интерес зумеров к интиму стремительно падает, и вот почему

Леса в огне — а планета холодеет: сгоревшие деревья внезапно дали отпор глобальному потеплению

4:30
Наука

Лесные пожары кажутся исключительно разрушительными: сгоревшие дома, выжженные леса и обезлюдевшие посёлки. Но даже среди этих мрачных следов профессор Пэй Чиу увидел не только трагедию, но и ресурс, который способен сыграть важную роль в замедлении изменения климата.

Лесной пожар
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Лесной пожар

Как уголь помогает природе

В лаборатории Делавэрского университета Чиу изучает кокс — твёрдый углеродистый остаток, который образуется при горении древесины или сельскохозяйственных отходов в условиях ограниченного доступа кислорода. В природе он появляется во время пожаров, а в промышленности — в печах пиролиза.

Команда исследователей сравнивает свойства "дикого" угля из пожарищ и биоугля, созданного искусственно. Оказалось, оба варианта способны менять поведение почвенных микробов и снижать выделение метана — одного из главных парниковых газов.

"Если мы найдём способы сократить выбросы метана, то сможем увидеть результат уже при нашей жизни", — сказал профессор Пэй Чиу.

Уголь как батарейка

Несколько лет назад учёные заметили, что обугленные частицы ведут себя как миниатюрные аккумуляторы. Они способны накапливать и отдавать электроны. Этот процесс назвали ёмкостью для хранения электронов (ЕХЭ).

Для микробов это критично: многие из них получают энергию именно за счёт переноса электронов. Когда древесный уголь присутствует в почве или воде, он может замещать кислород и давать альтернативное "дыхание" полезным бактериям, не оставляя пространства метаногенам — микроорганизмам, производящим метан.

Почему это важно

Метан в 85 раз эффективнее СО₂ по удержанию тепла, а значит, его сокращение даёт быстрый климатический эффект. В отличие от углекислого газа, который задерживается в атмосфере столетиями, метан распадается примерно за 12 лет.

Поэтому снижение его выбросов уже сегодня может заметно замедлить темпы потепления. Именно этим и объясняется интерес к углю — доступному и возобновляемому материалу, который природа создаёт сама.

Плюсы и минусы древесного угля

Плюсы Минусы
Снижает выделение метана Получается в результате разрушительных пожаров
Долговечен, сохраняется в почве веками Сложно контролировать его распределение в природе
Может улучшать структуру почвы Требует специальных технологий для массового применения
Используется для фильтрации воды Накопление пепла может вредить растениям
Дешёвый и возобновляемый ресурс Не все виды угля одинаково эффективны

Сравнение: природный уголь и биоуголь

Характеристика Природный уголь (пожары) Биоуголь (пиролиз)
Образование Стихийное Контролируемое
Состав Разнородный Более однородный
Доступность Ограничена ландшафтом Производится по запросу
Использование Почва, осадки Сельское хозяйство, фильтрация
Эффективность Может варьироваться Стабильная

Мифы и правда

  • Миф: уголь в почве бесполезен.
    Правда: он участвует в углеродном цикле и меняет микробные процессы.

  • Миф: биоуголь стоит дорого.
    Правда: он производится из отходов, поэтому себестоимость низкая.

  • Миф: метан нельзя контролировать.
    Правда: древесный уголь даёт естественный способ снизить его выбросы.

Исторический контекст

Использование угля как удобрения известно ещё с времён доколумбовых цивилизаций Амазонии. Там встречаются так называемые "чёрные земли" — почвы, богатые углём и органикой, которые сохраняют плодородие сотни лет.

А что если…

А если биоуголь станет массовым инструментом борьбы с изменением климата? Тогда свалки, фермы и сельхозполя превратятся в точки утилизации парниковых газов. Мы сможем одновременно снижать метан, очищать воду и восстанавливать почвы, не прибегая к сложным и дорогим технологиям.

Три факта напоследок:

  1. Один грамм угля может удерживать около 10²¹ электронов.

  2. В США ежегодно образуется более 200 млн тонн биомассы, пригодной для пиролиза.

  3. Метан отвечает примерно за треть современного глобального потепления.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Европа закрывает двери: привычные маршруты россиян превращаются в мираж
Новости спорта
Европа закрывает двери: привычные маршруты россиян превращаются в мираж
Китайские машины перестали быть одноразовыми: топ-5 моделей, превзошедших ожидания
Авто
Китайские машины перестали быть одноразовыми: топ-5 моделей, превзошедших ожидания
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Наука и техника
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Популярное
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны

Животное с клювом утки и хвостом бобра скрывает тайну, которая может изменить наше понимание эволюции и медицины.

Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Последние материалы
Сексуальная революция наоборот: интерес зумеров к интиму стремительно падает, и вот почему
Хотите красивые волосы и чистую кожу? Включите эти продукты в свой рацион
Леса в огне — а планета холодеет: сгоревшие деревья внезапно дали отпор глобальному потеплению
Проволочник превращает картофель в решето: какие сидераты спасут урожай
Полезная альтернатива привычной закуске: как приготовить домашнюю икру из тыквы
Забудьте про зал — здоровье спасают мелочи: именно столько активности продлит вашу жизнь
Лицо блестит как блин: эффект нарушенного ухода, который преодолевается верной стратегией
Осень с сюрпризом для рубля: доллар близок к рекордным отметкам, евро растёт без остановки
Хвостатое чудовище из болот Флориды удивило учёных: редкий вид, о котором никто не знал
Рыжие пятна на посуде: приём возвращает блеск металлу, но есть скрытая тонкость
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.