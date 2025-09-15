Леса в огне — а планета холодеет: сгоревшие деревья внезапно дали отпор глобальному потеплению

Лесные пожары кажутся исключительно разрушительными: сгоревшие дома, выжженные леса и обезлюдевшие посёлки. Но даже среди этих мрачных следов профессор Пэй Чиу увидел не только трагедию, но и ресурс, который способен сыграть важную роль в замедлении изменения климата.
В лаборатории Делавэрского университета Чиу изучает кокс — твёрдый углеродистый остаток, который образуется при горении древесины или сельскохозяйственных отходов в условиях ограниченного доступа кислорода. В природе он появляется во время пожаров, а в промышленности — в печах пиролиза.
Команда исследователей сравнивает свойства "дикого" угля из пожарищ и биоугля, созданного искусственно. Оказалось, оба варианта способны менять поведение почвенных микробов и снижать выделение метана — одного из главных парниковых газов.
"Если мы найдём способы сократить выбросы метана, то сможем увидеть результат уже при нашей жизни", — сказал профессор Пэй Чиу.
Несколько лет назад учёные заметили, что обугленные частицы ведут себя как миниатюрные аккумуляторы. Они способны накапливать и отдавать электроны. Этот процесс назвали ёмкостью для хранения электронов (ЕХЭ).
Для микробов это критично: многие из них получают энергию именно за счёт переноса электронов. Когда древесный уголь присутствует в почве или воде, он может замещать кислород и давать альтернативное "дыхание" полезным бактериям, не оставляя пространства метаногенам — микроорганизмам, производящим метан.
Метан в 85 раз эффективнее СО₂ по удержанию тепла, а значит, его сокращение даёт быстрый климатический эффект. В отличие от углекислого газа, который задерживается в атмосфере столетиями, метан распадается примерно за 12 лет.
Поэтому снижение его выбросов уже сегодня может заметно замедлить темпы потепления. Именно этим и объясняется интерес к углю — доступному и возобновляемому материалу, который природа создаёт сама.
|Плюсы
|Минусы
|Снижает выделение метана
|Получается в результате разрушительных пожаров
|Долговечен, сохраняется в почве веками
|Сложно контролировать его распределение в природе
|Может улучшать структуру почвы
|Требует специальных технологий для массового применения
|Используется для фильтрации воды
|Накопление пепла может вредить растениям
|Дешёвый и возобновляемый ресурс
|Не все виды угля одинаково эффективны
|Характеристика
|Природный уголь (пожары)
|Биоуголь (пиролиз)
|Образование
|Стихийное
|Контролируемое
|Состав
|Разнородный
|Более однородный
|Доступность
|Ограничена ландшафтом
|Производится по запросу
|Использование
|Почва, осадки
|Сельское хозяйство, фильтрация
|Эффективность
|Может варьироваться
|Стабильная
Миф: уголь в почве бесполезен.
Правда: он участвует в углеродном цикле и меняет микробные процессы.
Миф: биоуголь стоит дорого.
Правда: он производится из отходов, поэтому себестоимость низкая.
Миф: метан нельзя контролировать.
Правда: древесный уголь даёт естественный способ снизить его выбросы.
Использование угля как удобрения известно ещё с времён доколумбовых цивилизаций Амазонии. Там встречаются так называемые "чёрные земли" — почвы, богатые углём и органикой, которые сохраняют плодородие сотни лет.
А если биоуголь станет массовым инструментом борьбы с изменением климата? Тогда свалки, фермы и сельхозполя превратятся в точки утилизации парниковых газов. Мы сможем одновременно снижать метан, очищать воду и восстанавливать почвы, не прибегая к сложным и дорогим технологиям.
Один грамм угля может удерживать около 10²¹ электронов.
В США ежегодно образуется более 200 млн тонн биомассы, пригодной для пиролиза.
Метан отвечает примерно за треть современного глобального потепления.
