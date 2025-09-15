Леса в огне — а планета холодеет: сгоревшие деревья внезапно дали отпор глобальному потеплению

Лесные пожары кажутся исключительно разрушительными: сгоревшие дома, выжженные леса и обезлюдевшие посёлки. Но даже среди этих мрачных следов профессор Пэй Чиу увидел не только трагедию, но и ресурс, который способен сыграть важную роль в замедлении изменения климата.

Как уголь помогает природе

В лаборатории Делавэрского университета Чиу изучает кокс — твёрдый углеродистый остаток, который образуется при горении древесины или сельскохозяйственных отходов в условиях ограниченного доступа кислорода. В природе он появляется во время пожаров, а в промышленности — в печах пиролиза.

Команда исследователей сравнивает свойства "дикого" угля из пожарищ и биоугля, созданного искусственно. Оказалось, оба варианта способны менять поведение почвенных микробов и снижать выделение метана — одного из главных парниковых газов.

"Если мы найдём способы сократить выбросы метана, то сможем увидеть результат уже при нашей жизни", — сказал профессор Пэй Чиу.

Уголь как батарейка

Несколько лет назад учёные заметили, что обугленные частицы ведут себя как миниатюрные аккумуляторы. Они способны накапливать и отдавать электроны. Этот процесс назвали ёмкостью для хранения электронов (ЕХЭ).

Для микробов это критично: многие из них получают энергию именно за счёт переноса электронов. Когда древесный уголь присутствует в почве или воде, он может замещать кислород и давать альтернативное "дыхание" полезным бактериям, не оставляя пространства метаногенам — микроорганизмам, производящим метан.

Почему это важно

Метан в 85 раз эффективнее СО₂ по удержанию тепла, а значит, его сокращение даёт быстрый климатический эффект. В отличие от углекислого газа, который задерживается в атмосфере столетиями, метан распадается примерно за 12 лет.

Поэтому снижение его выбросов уже сегодня может заметно замедлить темпы потепления. Именно этим и объясняется интерес к углю — доступному и возобновляемому материалу, который природа создаёт сама.

Плюсы и минусы древесного угля

Плюсы Минусы Снижает выделение метана Получается в результате разрушительных пожаров Долговечен, сохраняется в почве веками Сложно контролировать его распределение в природе Может улучшать структуру почвы Требует специальных технологий для массового применения Используется для фильтрации воды Накопление пепла может вредить растениям Дешёвый и возобновляемый ресурс Не все виды угля одинаково эффективны

Сравнение: природный уголь и биоуголь

Характеристика Природный уголь (пожары) Биоуголь (пиролиз) Образование Стихийное Контролируемое Состав Разнородный Более однородный Доступность Ограничена ландшафтом Производится по запросу Использование Почва, осадки Сельское хозяйство, фильтрация Эффективность Может варьироваться Стабильная

Мифы и правда

Миф : уголь в почве бесполезен.

Правда : он участвует в углеродном цикле и меняет микробные процессы.

Миф : биоуголь стоит дорого.

Правда : он производится из отходов, поэтому себестоимость низкая.

Миф: метан нельзя контролировать.

Правда: древесный уголь даёт естественный способ снизить его выбросы.

Исторический контекст

Использование угля как удобрения известно ещё с времён доколумбовых цивилизаций Амазонии. Там встречаются так называемые "чёрные земли" — почвы, богатые углём и органикой, которые сохраняют плодородие сотни лет.

А что если…

А если биоуголь станет массовым инструментом борьбы с изменением климата? Тогда свалки, фермы и сельхозполя превратятся в точки утилизации парниковых газов. Мы сможем одновременно снижать метан, очищать воду и восстанавливать почвы, не прибегая к сложным и дорогим технологиям.

Три факта напоследок:

Один грамм угля может удерживать около 10²¹ электронов. В США ежегодно образуется более 200 млн тонн биомассы, пригодной для пиролиза. Метан отвечает примерно за треть современного глобального потепления.