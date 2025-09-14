Питомцы скоро смогут позвонить вам: как будет работать интернет для животных

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:54
Наука

Ученые из Шотландии уверены, что в ближайшие годы питомцы смогут научиться звонить своим хозяевам по поводу и без.

Английский бульдог
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Английский бульдог

Исследователи занимаются созданием революционной системы коммуникации с животными. Они планируют разработать настоящий "интернет для животных".

Над проектом трудятся уже 4 года. Проходят тестирование видеозвонки для питомцев: по специальному DogPhone, звонок через который активируется взаимодействием пса с игрушкой-акселерометром.

Еще планируется создать сенсорные экраны для попугаев, позволяющие им общаться на расстоянии, как друг с другом, так и с хозяином.

Проект выиграл грант в 1,5 млн евро на развитие технологий взаимодействия. Когда испытания завершатся, этой разработкой для животных будут пользоваться по всему миру, сообщает FT.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
