Одна банка — море последствий. Этот напиток оказался опаснее, чем мы думаем

Ученые проанализировали данные 1,5 миллиона человек и доказали, что одна банка энергетика в месяц увеличивает риск появления мыслей о суициде в три раза.
Интересно, что кофе такие мысли "отгоняет".
Те, кто пил более 60 чашек кофе в месяц, в отличие от любителей энергетиков, чувствовали себя намного лучше ментально и не думали о самоубийстве.
Дело в том, что в энергетики добавляют психоактивные ингредиенты: таурин, гуарану и женьшень. Кроме того, в них содержится очень много сахара, который провоцирует тревожность и перепады настроения.
Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.