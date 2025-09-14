Одна банка — море последствий. Этот напиток оказался опаснее, чем мы думаем

Ученые проанализировали данные 1,5 миллиона человек и доказали, что одна банка энергетика в месяц увеличивает риск появления мыслей о суициде в три раза.

Фото: Openverse by Tambako the Jaguar, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/ Энергетические напитки

Интересно, что кофе такие мысли "отгоняет".

Те, кто пил более 60 чашек кофе в месяц, в отличие от любителей энергетиков, чувствовали себя намного лучше ментально и не думали о самоубийстве.

Дело в том, что в энергетики добавляют психоактивные ингредиенты: таурин, гуарану и женьшень. Кроме того, в них содержится очень много сахара, который провоцирует тревожность и перепады настроения.