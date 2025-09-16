Белая пустыня и бирюзовые озёра: бразильская миражная страна, ставшая реальностью

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:44
Наука

Пустыня — символ зноя, засухи и безжизненности. Но у природы есть сюрпризы, которые нарушают привычные представления. Одним из них стал бразильский Национальный парк Ленсойс-Мараньенсис — место, где среди ослепительно белых дюн появляются тысячи озёр с кристальной водой и даже… рыбой.

Озёра в пустыне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Озёра в пустыне

Белоснежные дюны у океана

Парк занимает около 1500 кв. километров на северо-востоке Бразилии, в штате Мараньян. Бескрайние песчаные волны напоминают классическую пустыню Сахары, но с одной разницей — здесь регулярно идут дожди. С декабря по июнь выпадает до 1500 мм осадков, и вода не уходит вглубь: пески не впитывают её, а значит, образуются тысячи лагун глубиной до трёх метров.

Именно это сочетание белоснежных дюн и бирюзовой воды превращает Ленсойс-Мараньенсис в уникальный "пустынный оазис", которого больше нет нигде на планете.

Озёра, полные жизни

Самая большая загадка парка — рыбы в озёрах. Казалось бы, они появляются из ниоткуда. Учёные объясняют феномен тремя версиями:

  • рыбы оставляют личинки в песке, и те пережидают сухой сезон в анабиозе;

  • икринки заносят птицы, перенося их на лапах или оперении;

  • часть озёр соединена подземными каналами с реками, через которые рыбы попадают в лагуны.

Когда сезон дождей заканчивается, лишь немногие особи выживают: кто-то уходит в песок и ждёт следующего года, а другие погибают и становятся добычей птиц.

Плюсы и минусы феномена

Плюсы Минусы
Уникальный природный объект Хрупкая экосистема, зависящая от дождей
Привлекает туристов со всего мира Часть водоёмов пересыхает уже к концу лета
Озёра служат домом для редких видов рыб и птиц Животные не всегда переживают сухой сезон

Сравнение с другими пустынями

Пустыня Особенность
Сахара Нет стабильных водоёмов, крайне сухой климат
Намиб Влажный туман с океана питает флору и фауну
Ленсойс-Мараньенсис Сезонные лагуны с рыбой среди дюн

Советы путешественникам

  1. Планировать поездку с июня по сентябрь, когда озёра полны воды.

  2. Брать с собой лёгкую одежду и головные уборы — солнце здесь безжалостное.

  3. Выбирать местные экскурсии: проводники знают безопасные маршруты и лучшие точки для фотографий.

  4. Обязательно купаться в лагунах — вода удивительно прохладная и чистая.

Мифы и правда

  • Миф: это оазис, подпитываемый подземными реками.

  • Правда: озёра образуются благодаря дождям, а не вечным источникам.

  • Миф: рыба завозится человеком.

  • Правда: она появляется естественным образом — за счёт личинок или подземных каналов.

  • Миф: летом здесь невозможно находиться.

  • Правда: сезонные водоёмы делают климат мягче и позволяют купаться.

FAQ

Где находится Ленсойс-Мараньенсис?

В Бразилии, штат Мараньян, на побережье Атлантического океана.

Когда лучше ехать?

С июня по сентябрь: озёра полны воды, а жара переносится легче.

Можно ли купаться в лагунах?

Да, вода чистая и безопасная, это одна из главных туристических "фишек".

Исторический контекст

  • 1981 год — территория получила статус национального парка.

  • 2000-е — рост интереса туристов после съёмок фильмов и сериалов.

  • 2024 год — включение Ленсойс-Мараньенсис в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Приехать в ноябре → пересохшие лагуны → планировать поездку в сезон дождей.

  • Игнорировать гида → потеря ориентировки среди дюн → пользоваться услугами проводников.

  • Переоценить силы → тепловой удар → отдыхать в тени и купаться в озёрах.

Если изменение климата изменит количество осадков, уникальный феномен может исчезнуть. Это сделает парк ещё более ценным для сохранения и исследований.

Интересные факты

  1. Вода в лагунах остаётся пресной, несмотря на близость океана.

  2. Озёра могут быть разного цвета — от насыщенно-зелёного до ярко-бирюзового.

  3. Многие туристы сравнивают парк с "живой декорацией" к фантастическому фильму.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
