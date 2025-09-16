Белая пустыня и бирюзовые озёра: бразильская миражная страна, ставшая реальностью

Пустыня — символ зноя, засухи и безжизненности. Но у природы есть сюрпризы, которые нарушают привычные представления. Одним из них стал бразильский Национальный парк Ленсойс-Мараньенсис — место, где среди ослепительно белых дюн появляются тысячи озёр с кристальной водой и даже… рыбой.
Парк занимает около 1500 кв. километров на северо-востоке Бразилии, в штате Мараньян. Бескрайние песчаные волны напоминают классическую пустыню Сахары, но с одной разницей — здесь регулярно идут дожди. С декабря по июнь выпадает до 1500 мм осадков, и вода не уходит вглубь: пески не впитывают её, а значит, образуются тысячи лагун глубиной до трёх метров.
Именно это сочетание белоснежных дюн и бирюзовой воды превращает Ленсойс-Мараньенсис в уникальный "пустынный оазис", которого больше нет нигде на планете.
Самая большая загадка парка — рыбы в озёрах. Казалось бы, они появляются из ниоткуда. Учёные объясняют феномен тремя версиями:
рыбы оставляют личинки в песке, и те пережидают сухой сезон в анабиозе;
икринки заносят птицы, перенося их на лапах или оперении;
часть озёр соединена подземными каналами с реками, через которые рыбы попадают в лагуны.
Когда сезон дождей заканчивается, лишь немногие особи выживают: кто-то уходит в песок и ждёт следующего года, а другие погибают и становятся добычей птиц.
|Плюсы
|Минусы
|Уникальный природный объект
|Хрупкая экосистема, зависящая от дождей
|Привлекает туристов со всего мира
|Часть водоёмов пересыхает уже к концу лета
|Озёра служат домом для редких видов рыб и птиц
|Животные не всегда переживают сухой сезон
|Пустыня
|Особенность
|Сахара
|Нет стабильных водоёмов, крайне сухой климат
|Намиб
|Влажный туман с океана питает флору и фауну
|Ленсойс-Мараньенсис
|Сезонные лагуны с рыбой среди дюн
Планировать поездку с июня по сентябрь, когда озёра полны воды.
Брать с собой лёгкую одежду и головные уборы — солнце здесь безжалостное.
Выбирать местные экскурсии: проводники знают безопасные маршруты и лучшие точки для фотографий.
Обязательно купаться в лагунах — вода удивительно прохладная и чистая.
Миф: это оазис, подпитываемый подземными реками.
Правда: озёра образуются благодаря дождям, а не вечным источникам.
Миф: рыба завозится человеком.
Правда: она появляется естественным образом — за счёт личинок или подземных каналов.
Миф: летом здесь невозможно находиться.
Правда: сезонные водоёмы делают климат мягче и позволяют купаться.
Где находится Ленсойс-Мараньенсис?
В Бразилии, штат Мараньян, на побережье Атлантического океана.
Когда лучше ехать?
С июня по сентябрь: озёра полны воды, а жара переносится легче.
Можно ли купаться в лагунах?
Да, вода чистая и безопасная, это одна из главных туристических "фишек".
1981 год — территория получила статус национального парка.
2000-е — рост интереса туристов после съёмок фильмов и сериалов.
2024 год — включение Ленсойс-Мараньенсис в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Приехать в ноябре → пересохшие лагуны → планировать поездку в сезон дождей.
Игнорировать гида → потеря ориентировки среди дюн → пользоваться услугами проводников.
Переоценить силы → тепловой удар → отдыхать в тени и купаться в озёрах.
Если изменение климата изменит количество осадков, уникальный феномен может исчезнуть. Это сделает парк ещё более ценным для сохранения и исследований.
Вода в лагунах остаётся пресной, несмотря на близость океана.
Озёра могут быть разного цвета — от насыщенно-зелёного до ярко-бирюзового.
Многие туристы сравнивают парк с "живой декорацией" к фантастическому фильму.
