Белая пустыня и бирюзовые озёра: бразильская миражная страна, ставшая реальностью

Наука

Пустыня — символ зноя, засухи и безжизненности. Но у природы есть сюрпризы, которые нарушают привычные представления. Одним из них стал бразильский Национальный парк Ленсойс-Мараньенсис — место, где среди ослепительно белых дюн появляются тысячи озёр с кристальной водой и даже… рыбой.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Озёра в пустыне

Белоснежные дюны у океана

Парк занимает около 1500 кв. километров на северо-востоке Бразилии, в штате Мараньян. Бескрайние песчаные волны напоминают классическую пустыню Сахары, но с одной разницей — здесь регулярно идут дожди. С декабря по июнь выпадает до 1500 мм осадков, и вода не уходит вглубь: пески не впитывают её, а значит, образуются тысячи лагун глубиной до трёх метров.

Именно это сочетание белоснежных дюн и бирюзовой воды превращает Ленсойс-Мараньенсис в уникальный "пустынный оазис", которого больше нет нигде на планете.

Озёра, полные жизни

Самая большая загадка парка — рыбы в озёрах. Казалось бы, они появляются из ниоткуда. Учёные объясняют феномен тремя версиями:

рыбы оставляют личинки в песке, и те пережидают сухой сезон в анабиозе;

икринки заносят птицы, перенося их на лапах или оперении;

часть озёр соединена подземными каналами с реками, через которые рыбы попадают в лагуны.

Когда сезон дождей заканчивается, лишь немногие особи выживают: кто-то уходит в песок и ждёт следующего года, а другие погибают и становятся добычей птиц.

Плюсы и минусы феномена

Плюсы Минусы Уникальный природный объект Хрупкая экосистема, зависящая от дождей Привлекает туристов со всего мира Часть водоёмов пересыхает уже к концу лета Озёра служат домом для редких видов рыб и птиц Животные не всегда переживают сухой сезон Сравнение с другими пустынями Пустыня Особенность Сахара Нет стабильных водоёмов, крайне сухой климат Намиб Влажный туман с океана питает флору и фауну Ленсойс-Мараньенсис Сезонные лагуны с рыбой среди дюн Советы путешественникам Планировать поездку с июня по сентябрь, когда озёра полны воды. Брать с собой лёгкую одежду и головные уборы — солнце здесь безжалостное. Выбирать местные экскурсии: проводники знают безопасные маршруты и лучшие точки для фотографий. Обязательно купаться в лагунах — вода удивительно прохладная и чистая. Мифы и правда Миф: это оазис, подпитываемый подземными реками.

Правда: озёра образуются благодаря дождям, а не вечным источникам.

Миф: рыба завозится человеком.

Правда: она появляется естественным образом — за счёт личинок или подземных каналов.

Миф: летом здесь невозможно находиться.

Правда: сезонные водоёмы делают климат мягче и позволяют купаться. FAQ Где находится Ленсойс-Мараньенсис? В Бразилии, штат Мараньян, на побережье Атлантического океана. Когда лучше ехать? С июня по сентябрь: озёра полны воды, а жара переносится легче. Можно ли купаться в лагунах? Да, вода чистая и безопасная, это одна из главных туристических "фишек". Исторический контекст 1981 год — территория получила статус национального парка.

2000-е — рост интереса туристов после съёмок фильмов и сериалов.

2024 год — включение Ленсойс-Мараньенсис в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ошибка → Последствие → Альтернатива Приехать в ноябре → пересохшие лагуны → планировать поездку в сезон дождей.

Игнорировать гида → потеря ориентировки среди дюн → пользоваться услугами проводников.

Переоценить силы → тепловой удар → отдыхать в тени и купаться в озёрах. Если изменение климата изменит количество осадков, уникальный феномен может исчезнуть. Это сделает парк ещё более ценным для сохранения и исследований. Интересные факты Вода в лагунах остаётся пресной, несмотря на близость океана. Озёра могут быть разного цвета — от насыщенно-зелёного до ярко-бирюзового. Многие туристы сравнивают парк с "живой декорацией" к фантастическому фильму.