Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Один тренд — и десятки образов: эти стильные тапочки вписываются даже в офисный дресс-код
Потоп своими руками: три ошибки, которых легко избежать при ремонте сантехники
Haute cuisine: от А до Я. Всё, что нужно знать как создать высшую кулинарию дома
Твёрдый сыр становится щитом для улыбки: эффект, который удивит на кухне
Секрет вечной молодости прячется в нас: гормон, без которого организм сдаётся раньше времени
Шанс для трудяг? Россиянам назвали способ получать пенсию 100 тысяч рублей
Опасность ближе, чем кажется: где клещи чаще всего прячутся на теле человека
Смерть жены в 34 года: Алексей Корзин рассказывает о боли и утешении в детях
Geely усилила скидки на Emgrand: чем новая цена ломает привычные правила рынка седанов

Животные умирают, люди исчезают: зловещая аномалия Сибири набирает жертв

Наука

Затерянный среди сибирской тайги Патомский кратер до сих пор остается одной из самых больших загадок геологии. Необычная форма, странный состав пород и мистическая слава, окружающая это место, породили множество версий — от падения метеорита до вмешательства внеземных сил. Но главное, что тревожит ученых и местных жителей, — регулярная гибель животных в его окрестностях.

Патомский кратер
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Патомский кратер

Конус из камня среди леса

Кратер представляет собой гигантский каменный конус, сложенный из раздробленных известняков. Его высота — около 40 метров, а вес — примерно миллион тонн. Он возник около пяти веков назад и с тех пор не перестает озадачивать исследователей.

Сначала его происхождение объясняли метеоритом. Однако анализ показал: для этого слишком необычны и форма, и материал образования. Подобные структуры не должны формироваться из осадочных пород.

Легенды и первые экспедиции

В 1949 году геолог Вадим Колпаков впервые описал кратер. Местные жители пугали его рассказами про "Гнездо огненного орла".

"Здесь бесследно исчезают люди. Даже животные обходят стороной", — рассказывали селяне.

Сам Колпаков заметил, что деревья вокруг росли аномально быстро, но других странностей не выявил. Он выдвинул гипотезу о метеоритном происхождении.

Трудности исследователей

Позднее экспедиции фиксировали поломки техники, странности в работе компасов и навигационных приборов. В 90-е годы, на волне увлечения паранормальными темами, возникла версия, что в основании кратера скрывается НЛО.

В 2005 году экспедиция закончилась трагически: ее руководитель умер от сердечного приступа в нескольких километрах от объекта. Местные жители сочли это "карой злого места".

Следы прошлого

Исследование лиственниц вокруг кратера показало: они выросли одновременно 400-480 лет назад. Вероятно, в XVI веке здесь произошло катастрофическое событие, уничтожившее прежний лес и сформировавшее кратер.

Возможные объяснения

Сегодня ученые склоняются к версии подземного газового взрыва. Однако и она пока не доказана. Альтернативная гипотеза — скрытые глубинные процессы магматического характера.

Что касается гибели животных, то причина может крыться в выбросах газа. В районе кратера возможно выделение углекислого газа или сероводорода. Для людей концентрация может быть неопасной, но для животных, находящихся ближе к поверхности земли, она становится смертельной.

Плюсы и минусы

Плюсы для науки Минусы для природы
Уникальный объект для исследований Гибель животных в окрестностях
Возможность проверить гипотезы о происхождении кратеров Опасность для экспедиций
Привлечение внимания к сибирской геологии Сложность логистики и доступа

Сравнение версий происхождения

Гипотеза Суть Проблема
Метеоритная Падение небесного тела Необычный состав пород
Вулканическая Древний вулкан Вулканов здесь нет миллионы лет
Газовый взрыв Выброс подземных газов Нет прямых доказательств
НЛО Инопланетная активность Нет подтверждений

Советы шаг за шагом для экспедиций

  1. Использовать газоанализаторы при приближении к кратеру.

  2. Проверять работу навигационных приборов и иметь дублирующие средства.

  3. Работать только группами, с медицинским сопровождением.

  4. Планировать маршрут заранее и учитывать труднодоступность местности.

Мифы и правда

  • Миф: Патомский кратер — посадочная площадка НЛО.

  • Правда: доказательств этому нет, а гипотеза возникла лишь в 90-е.

  • Миф: кратер вулканического происхождения.

  • Правда: в регионе нет действующих вулканов.

  • Миф: животные гибнут из-за проклятия места.

  • Правда: наиболее вероятна причина — отравление газами.

FAQ

Сколько лет Патомскому кратеру?
Примерно 500 лет, он появился в начале XVI века.

Можно ли туристу попасть к кратеру?
Да, но дорога трудная, требует подготовки и опытного проводника.

Что опаснее всего рядом с кратером?
Выбросы газа, способные вызвать гибель животных и недомогание у человека.

Исторический контекст

  • XVI век — формирование кратера.

  • 1949 год — первое научное описание Вадима Колпакова.

  • 90-е годы — расцвет мифов о НЛО.

  • 2005 год — трагедия в экспедиции.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать газовый фон → риск гибели животных и людей → применять газоанализаторы.

  • Недооценивать сложность маршрута → поломки техники, потеря ориентировки → тщательная подготовка.

  • Полагаться на легенды → упустить научные факты → системные исследования и замеры.

А что если…

Если окажется, что кратер действительно образовался из-за подземного взрыва газа, это позволит по-новому взглянуть на процессы, происходящие в недрах Сибири. Возможно, будут найдены другие подобные объекты.

Интересные факты

  1. Местные жители веками называли кратер "Гнездом огненного орла".

  2. Его форма напоминает перевернутую пирамиду.

  3. Масса каменного конуса оценивается в миллион тонн.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Еда и рецепты
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Домашние животные
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Наука и техника
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Популярное
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко

В предстоящее воскресенье, 21 сентября, жителей южного полушария ожидает редкое астрономическое событие — частичное солнечное затмение, которое скроет до 80% солнечного диска.

Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Три породы кошек, которые выбирают те, кто ищет верность, а не просто мурлыканье
Собака на сцене, пшик от Соседова и первое прощание: как прошёл второй выпуск ВИА Суперстар
Собака на сцене, пшик от Соседова и первое прощание: как прошёл второй выпуск ВИА Суперстар
Последние материалы
Один тренд — и десятки образов: эти стильные тапочки вписываются даже в офисный дресс-код
Haute cuisine: от А до Я. Всё, что нужно знать как создать высшую кулинарию дома
Твёрдый сыр становится щитом для улыбки: эффект, который удивит на кухне
Потоп своими руками: три ошибки, которых легко избежать при ремонте сантехники
Секрет вечной молодости прячется в нас: гормон, без которого организм сдаётся раньше времени
Животные умирают, люди исчезают: зловещая аномалия Сибири набирает жертв
Шанс для трудяг? Россиянам назвали способ получать пенсию 100 тысяч рублей
Опасность ближе, чем кажется: где клещи чаще всего прячутся на теле человека
Смерть жены в 34 года: Алексей Корзин рассказывает о боли и утешении в детях
Geely усилила скидки на Emgrand: чем новая цена ломает привычные правила рынка седанов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.