Эти материалы сотрут границы между светом и электричеством. Революция началась

Наука

Материаловеды по всему миру активно изучают вещества с необычными физическими характеристиками, и в последнее время особый интерес вызывают квантовые материалы.

электроны
Фото: https://commons.wikimedia.org by ESO, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
электроны

Их уникальность обусловлена особыми электронами, которые ведут себя подобно фотонам, что открывает двери к инновационным применениям. Недавно была разработана серия органических соединений, которые пополнили ряды таких материалов, демонстрируя перспективы в различных отраслях.

В ходе теоретических расчетов и лабораторных экспериментов специалисты выявили общие черты в магнитном поведении этих веществ. По их выводам, такие особенности напрямую связаны с особым строением энергетических зон, известным как линейная дисперсия. Это свойство делает магнитное поведение не случайным, а свойственным для всех квантовых материалов с подобной структурой, что упрощает их классификацию и использование.

Открытие ускоряет развитие в области квантовых технологий, потенциально позволяя создать устройства для связи и обработки данных, которые недоступны на основе традиционных материалов.

Это может привести к прорывам в электронике, где такие материалы обеспечат более эффективные и компактные решения, влияя на повседневную жизнь и индустрию.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
