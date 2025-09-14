Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нафтогаз с протянутой рукой: Украине не хватает 5,5 млрд кубометров газа для отопительного сезона
Обычный корень или скрытая сила? Разложение под землей меняет всё для будущего роста
Почему ваша картошка не получается хрустящей: 5 ошибок, которые вы допускаете
Хватит винить себя в переедании: ученые нашли скрытую причину лишнего веса
Готова к революции в макияже? Новый гранж: мрак уходит, а на его место приходит нечто совершенно неожиданное
Муж Насти Ивлеевой отвоевал наследство: что скрывалось за трагической смертью его брата
Химия дружбы: ученые раскрыли секрет привязанности человека и кошки
Машины научились решать, когда водителю пора на пенсию: это новая реальность безопасности
Без виз и без границ: почему китайский туризм может стать испытанием для России

Они следят за нами: НАСА обнаружило загадочные красные точки в космосе

3:05
Наука

Космический телескоп Джеймса Уэбба, запущенный НАСА, выявил таинственные крошечные красные объекты, которые могут радикально изменить взгляды на формирование галактик.

Штаб NASA
Фото: Wikipedia by NASA/JPL-Caltech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Штаб NASA

Эти находки, основанные на данных 2022 года, предполагают наличие ранее неизвестного класса небесных тел — возможно, черных дыр, активно поглощающих материю и излучающих свет.

Международная команда исследователей, включая специалистов из Пенсильванского университета, изучила эти феномены, которые изначально казались зрелыми галактиками, подобными Млечному Пути, но появившимися всего через 500-700 миллионов лет после Большого взрыва. Это открытие бросает вызов устоявшимся теориям эволюции космоса.

Первоначально "маленькие красные точки" интерпретировались как галактики, которые развились быстрее, чем ожидалось.

Однако новые данные, опубликованные 12 сентября в журнале Astronomy & Astrophysics, предлагают иную гипотезу: эти объекты могут быть гигантскими сферами газа, где сверхмассивные черные дыры играют ключевую роль. Они поглощают окружающую материю, превращая ее в энергию и свет, что делает их похожими на холодные звезды, но с уникальными свойствами. Такой сценарий объясняет их необычную яркость и спектральные характеристики, которые не вписываются в стандартные модели.

Анализ показал, что эти точки излучают преимущественно в красном и ближнем инфракрасном диапазоне, что указывает на низкую температуру газа. Это отличает их от типичных звезд или галактик.

Телескоп Джеймса Уэбба, предназначенный для изучения ранней Вселенной, позволил заглянуть в прошлое на 13,5 миллиарда лет, открыв объекты, которые оказались гораздо массивнее, чем предсказывали теории. Исследователи отмечают, что такие находки могут быть этапом в эволюции сверхмассивных черных дыр, которые сегодня доминируют в центрах галактик.

Для углубленного изучения астрономы собрали спектры более 4500 далеких галактик, используя часы работы телескопа в 2024 году. Один из объектов, прозванный "Утесом", продемонстрировал экстремальные свойства, подтверждая гипотезу о доминирующей роли черных дыр. Это открытие не только уточняет процессы формирования космоса, но и поднимает вопросы о необычных механизмах звездообразования в ранней Вселенной.

В будущем ученые планируют уточнить эту теорию, изучая плотность газа и динамику этих объектов.

Несмотря на расстояния и сложности наблюдений, такие открытия подчеркивают, что Вселенная полна сюрпризов, и каждое новое исследование может корректировать наши представления о ее эволюции. Финансирование части работ, связанных с Пенсильванским университетом, обеспечивалось НАСА.

Уточнения

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Амурский тигр остаётся королём, но трон под ним качается: почему тайга больше не даёт ему защиту
Домашние животные
Амурский тигр остаётся королём, но трон под ним качается: почему тайга больше не даёт ему защиту
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Тёмная ваниль и дикий запад: попробуйте 6 главных трендов парфюмерии осени 2025
Красота и стиль
Тёмная ваниль и дикий запад: попробуйте 6 главных трендов парфюмерии осени 2025
Популярное
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка

Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.

Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Последние материалы
Нафтогаз с протянутой рукой: Украине не хватает 5,5 млрд кубометров газа для отопительного сезона
Обычный корень или скрытая сила? Разложение под землей меняет всё для будущего роста
Почему ваша картошка не получается хрустящей: 5 ошибок, которые вы допускаете
Хватит винить себя в переедании: ученые нашли скрытую причину лишнего веса
Готова к революции в макияже? Новый гранж: мрак уходит, а на его место приходит нечто совершенно неожиданное
Муж Насти Ивлеевой отвоевал наследство: что скрывалось за трагической смертью его брата
Химия дружбы: ученые раскрыли секрет привязанности человека и кошки
Машины научились решать, когда водителю пора на пенсию: это новая реальность безопасности
Они следят за нами: НАСА обнаружило загадочные красные точки в космосе
Без виз и без границ: почему китайский туризм может стать испытанием для России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.