Они следят за нами: НАСА обнаружило загадочные красные точки в космосе

Наука

Космический телескоп Джеймса Уэбба, запущенный НАСА, выявил таинственные крошечные красные объекты, которые могут радикально изменить взгляды на формирование галактик.

Фото: Wikipedia by NASA/JPL-Caltech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Штаб NASA

Эти находки, основанные на данных 2022 года, предполагают наличие ранее неизвестного класса небесных тел — возможно, черных дыр, активно поглощающих материю и излучающих свет.

Международная команда исследователей, включая специалистов из Пенсильванского университета, изучила эти феномены, которые изначально казались зрелыми галактиками, подобными Млечному Пути, но появившимися всего через 500-700 миллионов лет после Большого взрыва. Это открытие бросает вызов устоявшимся теориям эволюции космоса.

Первоначально "маленькие красные точки" интерпретировались как галактики, которые развились быстрее, чем ожидалось.

Однако новые данные, опубликованные 12 сентября в журнале Astronomy & Astrophysics, предлагают иную гипотезу: эти объекты могут быть гигантскими сферами газа, где сверхмассивные черные дыры играют ключевую роль. Они поглощают окружающую материю, превращая ее в энергию и свет, что делает их похожими на холодные звезды, но с уникальными свойствами. Такой сценарий объясняет их необычную яркость и спектральные характеристики, которые не вписываются в стандартные модели.

Анализ показал, что эти точки излучают преимущественно в красном и ближнем инфракрасном диапазоне, что указывает на низкую температуру газа. Это отличает их от типичных звезд или галактик.

Телескоп Джеймса Уэбба, предназначенный для изучения ранней Вселенной, позволил заглянуть в прошлое на 13,5 миллиарда лет, открыв объекты, которые оказались гораздо массивнее, чем предсказывали теории. Исследователи отмечают, что такие находки могут быть этапом в эволюции сверхмассивных черных дыр, которые сегодня доминируют в центрах галактик.

Для углубленного изучения астрономы собрали спектры более 4500 далеких галактик, используя часы работы телескопа в 2024 году. Один из объектов, прозванный "Утесом", продемонстрировал экстремальные свойства, подтверждая гипотезу о доминирующей роли черных дыр. Это открытие не только уточняет процессы формирования космоса, но и поднимает вопросы о необычных механизмах звездообразования в ранней Вселенной.

В будущем ученые планируют уточнить эту теорию, изучая плотность газа и динамику этих объектов.

Несмотря на расстояния и сложности наблюдений, такие открытия подчеркивают, что Вселенная полна сюрпризов, и каждое новое исследование может корректировать наши представления о ее эволюции. Финансирование части работ, связанных с Пенсильванским университетом, обеспечивалось НАСА.

Уточнения

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США.

