Ваше зрение в опасности. ИИ раскрыл секрет, как спасти глаза от разрушения

Наука

Специалисты в области медицины добились прорыва, применив искусственный интеллект для определения, кому из пациентов с кератоконусом необходимо оперативное вмешательство, чтобы сохранить зрение.

Печальная женщина, с закрытыми глазами
Фото: pixabay.com by pixabay user 422694, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Печальная женщина, с закрытыми глазами

Это достижение было обнародовано на недавнем 43-м конгрессе Европейского общества хирургов-катарактологов и рефракционных хирургов. Кератоконус, заболевание, которое часто начинается в юном возрасте и со временем усугубляется, затрагивает примерно одного из 350 человек. В легких формах его удается контролировать с помощью контактных линз, но в тяжелых случаях без своевременного лечения может потребоваться трансплантация роговицы. Ранее единственным методом оценки риска было длительное наблюдение за состоянием пациентов.

В ходе работы ученые интегрировали алгоритмы машинного обучения для анализа визуальных данных глаз и сопутствующей информации. Это позволило точно классифицировать больных на группы с высоким и низким рисками прогрессии заболевания. Исследование велось в Великобритании, в лондонской клинике Moorfields Eye Hospital и Университетском колледже Лондона.

Ученые проанализировали обширный массив данных, включая тысячи изображений, полученных с помощью оптической когерентной томографии, чтобы выявить закономерности на основе первых визитов пациентов.

Как отметили авторы, кератоконус вызывает деформацию роговицы, что приводит к снижению зрения у людей в активном возрасте и часто становится причиной пересадок роговицы.

Существующие методы лечения, такие как кросслинкинг с использованием ультрафиолета и рибофлавина, эффективны в большинстве случаев, но их применение зачастую запаздывает. Новый подход с ИИ позволяет предсказывать развитие болезни на ранних этапах, избегая ненужных процедур для стабильных пациентов и обеспечивая своевременную помощь тем, кто в ней нуждается.

Благодаря алгоритму удалось разделить пациентов на категории риска с высокой точностью — до 90% при использовании данных из нескольких визитов. Это не только предотвращает необратимые изменения, но и оптимизирует использование медицинских ресурсов.

В будущем технология будет адаптирована для других задач, включая диагностику инфекций и генетических проблем глаз, с помощью более сложных моделей ИИ, обученных на огромных наборах изображений.

Эксперты подчеркивают, что такие инновации могут радикально изменить подход к управлению глазными заболеваниями. Они позволяют начинать терапию до серьезных осложнений, снижая риски потери зрения и минимизируя нагрузку на систему здравоохранения. Это открытие подчеркивает потенциал искусственного интеллекта в профилактике и лечении, делая его ключевым инструментом в борьбе с распространенными патологиями.

Уточнения

Университетский колледж Лондона — университет в Лондоне, один из самостоятельных членов "федерального" Лондонского университета.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
