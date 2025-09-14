Гибкие убийцы глубин: после этого вы поменяете свое представление об обитателях океана

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:21
Наука

Осьминоги — настоящие акробаты подводного мира, с их восемью гибкими щупальцами, которые помогают в охоте, общении и даже строительстве убежищ.

Щупальцы осьминога
Фото: flickr.com by damn_unique, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Щупальцы осьминога

Новое исследование раскрывает, как эти конечности работают в естественной среде, показывая их поразительную адаптивность. Ученые наблюдали за осьминогами в разных локациях, от песчаного дна до коралловых рифов, и выявили, как щупальца координируются для различных задач, от поиска пищи до защиты от хищников.

В работе, опубликованной в Scientific Reports, проанализированы тысячи движений у трех видов осьминогов. Каждая конечность способна на несколько типов деформаций — сгибание, удлинение, укорочение и скручивание — но функции распределяются: передние щупальца чаще исследуют, а задние обеспечивают поддержку. Это открытие подчеркивает сложный контроль, который позволяет осьминогам выживать в разнообразных условиях, включая маскировку под камни или водоросли.

Видеозаписи, сделанные в Карибском бассейне и Испании, продемонстрировали, как осьминоги используют комбинации движений для "парашютной атаки" на добычу или для передвижения. Такая гибкость не только помогает в повседневной жизни, но и намекает на потенциал для технологий, таких как мягкая робототехника. Исследование также показало, что разные части щупалец специализируются: кончики чаще сгибаются, а основание удлиняется, что отражает эволюционную эффективность.

Ограничения работы включают сложности полевых наблюдений, где среда обитания сильно варьируется. Тем не менее, результаты предлагают insights для науки, включая нейробиологию и поведение животных. Это не просто описание движений — это шаг к пониманию, как осьминоги адаптируются к изменениям, и как их способности могут быть применены в реальной жизни.

В заключение, исследование подчеркивает, что осьминоги — это инженеры океана, использующие щупальца для сложных задач. Оно побуждает задуматься о биологическом разнообразии и его практическом значении, от охраны природы до инноваций в технологиях.

Уточнения

Осьмино́ги — самый известный отряд головоногих моллюсков. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.

