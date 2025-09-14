Личинки-оборотни: у науки нет ответа на то, во что превратятся эти личинки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:58
Наука

Когда речь заходит об усоногих рачках, многие представляют себе организмы, похожие на моллюсков, которые цепляются за лодки или китов.

Личинки мучного червя
Фото: commons.wikimedia.org by Pengo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Личинки мучного червя

Но мало кто знает, что некоторые из них переходят к более агрессивному поведению, захватывая тела других животных. Эти рачки не просто путешествуют на хозяевах — они проникают внутрь, превращаясь в подобие корневой системы, и живут за их счет. Это открытие подчеркивает, насколько изощренными могут быть стратегии выживания в морских экосистемах, и заставляет задуматься о скрытых механизмах эволюции.

В новом исследовании ученые попытались разгадать одну из загадок — природу Y-личинок, которые напоминают молодых усоногих раков, но их взрослая форма до сих пор не обнаружена.

Исследователи собрали тысячи образцов и проанализировали их генетический материал, чтобы разместить эти личинки на эволюционном древе. Результаты показали, что Y-личинки связаны с усоногими рачками, но не являются их близкими родственниками. Это предполагает, что они тоже могут быть паразитами, использующими похожие тактики, такие как фиксация на хозяине с помощью специальных клешней.

Эксперименты с гормонами роста подтвердили эту гипотезу: под их влиянием Y-личинки превращаются в формы, напоминающие паразитических слизней. Однако точный хозяин и взрослая стадия остаются неизвестными, что делает эту группу еще более загадочной. Исследование, опубликованное в журнале Current Biology, опиралось на анализ генов и сравнение с другими ракообразными, чтобы выявить общие черты и эволюционные пути.

Несмотря на то что Y-личинки кажутся редкостью — описано всего 17 видов, — в одних только японских гаванях найдены сотни новых форм.

Это указывает на огромное биоразнообразие, которое еще предстоит изучить. Некоторые усоногие рачки, например, те, что паразитируют на крабах, способны кастрировать хозяев или обманывать их, заставляя ухаживать за паразитом вместо собственного потомства. Такие тактики могут иметь серьезные последствия для экосистем, влияя на размножение и поведение видов.

Интересно, что эволюция усоногих рачков привела к разнообразным стратегиям: от мирного прикрепления к неодушевленным объектам до паразитизма. Хотя Y-личинки не тесно связаны с другими паразитическими формами, они, вероятно, развили похожие адаптации независимо, через процесс, известный как конвергентная эволюция. Это означает, что разные группы эволюционировали аналогичными способами для решения схожих задач, таких как захват и питание от хозяина.

Такие открытия не только расширяют наше понимание морской жизни, но и имеют практическое значение.

Например, вещество, которым рачки приклеиваются к поверхностям, вызывает проблемы для судоходства, увеличивая сопротивление и затраты на топливо. В то же время, изучение этого клея может привести к инновациям в технологиях, медицине или материаловедении, где требуется надежное крепление в влажных условиях. Исследователи подчеркивают, что усоногие рачки существуют уже сотни миллионов лет и адаптировались к множеству ниш, предлагая ценные уроки для науки и промышленности.

В итоге, это исследование открывает дверь к дальнейшим открытиям в биологии.

Оно напоминает, что океан полон неожиданностей, и понимание таких организмов может помочь не только в охране природы, но и в создании новых технологий. Кто знает, какие еще секреты прячутся в морских глубинах, ожидая, чтобы их раскрыли?

Уточнения

Биоло́гия — наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
