Бессонница крадёт годы жизни: недосып убивает ваш мозг

Наука

Хроническая бессонница, когда проблемы со сном возникают не менее трех дней в неделю на протяжении трех месяцев и дольше, может стать фактором, ускоряющим старение мозга.

Новое исследование подчеркивает, что такие нарушения связаны с повышенным риском развития деменции или легких когнитивных расстройств. По данным, люди с этим состоянием демонстрируют ухудшение памяти и мышления, эквивалентное потере четырех лет жизни. Это напоминание о том, что качественный сон — не роскошь, а необходимость для сохранения ясности ума.

Исследование, опубликованное 10 сентября 2025 года в журнале Neurology, показало, что бессонница не просто вызывает усталость, но и провоцирует изменения в мозге.

Участники с хроническими нарушениями сна имели на 40% выше вероятность столкнуться с когнитивными проблемами по сравнению с теми, кто спит нормально. Это открытие не устанавливает прямую причинно-следственную связь, но указывает на значимую корреляцию, которая требует внимания. Например, у людей, жалующихся на недосып, фиксировались более низкие результаты в тестах, словно они постарели на несколько лет.

В ходе работы ученые наблюдали за группой из 2750 человек в среднем возрасте 70 лет в течение 5,6 лет. У 16% диагностировали хроническую бессонницу.

Ежегодно участники проходили тесты на когнитивные способности, а некоторые — МРТ, чтобы выявить повреждения в мозге, такие как гиперинтенсивность белого вещества или амилоидные бляшки, связанные с болезнью Альцгеймера. В итоге, у 14% с бессонницей развились легкие когнитивные нарушения или деменция, против 10% в контрольной группе.

После корректировки на факторы вроде возраста, гипертонии, использования снотворных и апноэ во сне, связь осталась значимой. Особенно уязвимы те, кто носит ген APOE ε4, повышающий риск Альцгеймера. Исследователи отметили, что недосыпание усугубляет снижение когнитивных функций, в то время как избыточный сон мог быть связан с меньшим количеством повреждений в мозге.

Ограничения работы включают зависимость от медицинских записей, где могли упускаться недиагностированные случаи или степень тяжести бессонницы. Тем не менее, результаты подчеркивают, что лечение нарушений сна — это не только способ улучшить повседневное самочувствие, но и стратегия для защиты мозга от преждевременного старения. Исследование финансировалось Национальным институтом здравоохранения и другими фондами, что подчеркивает его актуальность.

В заключение, этот анализ добавляет к accumulating доказательствам роли сна в здоровье. Он побуждает задуматься о повседневных привычках: возможно, качественный отдых — это ключ к сохранению ясности ума на годы вперед. Кто знает, какие еще секреты скрывает наш сон, и как их разгадка может помочь в борьбе с возрастными заболеваниями?

Бессо́нница — расстройство сна, которое характеризуется недостаточной продолжительностью или неудовлетворительным качеством сна либо сочетанием этих явлений на протяжении значительного периода времени.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
