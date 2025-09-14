Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:59
Наука

Недавнее открытие огромного водного хранилища, спрятанного на глубине почти 400 километров, заставляет по-новому взглянуть на внутренний мир нашей планеты.

Вода
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вода

Это не просто любопытный факт — оно подчеркивает, насколько мало мы знаем о геологических процессах, происходящих под поверхностью. Такие находки напоминают, что Земля продолжает хранить тайны, которые могут радикально изменить наши знания о водном цикле и динамике планеты.

На такой значительной глубине ученым удалось выявить скопление воды, интегрированное в структуру минерала рингвудита.

Этот материал функционирует как естественная "губка", впитывая и удерживая влагу в своей кристаллической решетке. В отличие от привычных форм воды — жидкой, твердой или газообразной — здесь она существует в особом состоянии, связанном с породой. Это открытие бросает вызов традиционным представлениям о том, как жидкость перемещается внутри Земли, предлагая, что такие запасы могут играть ключевую роль в глобальных процессах.

Обнаружение стало возможным благодаря анализу сейсмических волн от землетрясений. Эти волны, проходя через мантию, меняют характеристики в местах, где присутствует вода, что позволило специалистам оценить объемы скрытых ресурсов. Это не только подтверждает наличие огромных количеств влаги под поверхностью, но и намекает на то, как она влияет на тектонику плит и другие явления.

Это открытие побуждает пересмотреть привычные модели водного цикла. Ранее внимание уделялось поверхностным водам — океанам, рекам и озерам, — но теперь ясно, что подземные резервы могут быть частью гораздо более сложной системы. Такие запасы могли способствовать формированию поверхностных водоемов на Земле и, возможно, на других небесных телах. Кроме того, это открывает новые перспективы в понимании геологических рисков, таких как землетрясения или вулканические извержения, где внутреннее давление воды играет значительную роль.

Работа над этим проектом включала комбинацию полевых наблюдений и лабораторных экспериментов. Сейсмологи фиксировали аномалии в волновых паттернах, а в лабораториях воспроизводили условия мантии, чтобы изучить свойства рингвудита.

Такие методы подтвердили, что минерал способен удерживать большие объемы воды, что усиливает значимость находки для прогнозов природных катастроф.

Земная кора и мантия изобилуют различными формами скрытой влаги. Например, в минералах вроде оливина или серпентина вода оказывается заперта в их структуре. Глубокие водоносные слои хранят древнюю жидкость, которая может быть изолирована миллионы лет.

В зонах субдукции, где тектонические плиты сходятся, вода из океанической коры уходит вглубь, становясь частью мантийных процессов. Кроме того, трещины в породах и поровые пространства позволяют влаге проникать на значительные глубины, образуя дополнительные запасы. Вулканическая активность также высвобождает мантийную воду, влияя на поверхностные явления.

Эти ресурсы не только дополняют картину глобального водного баланса, но и участвуют в формировании ландшафта. Они могут влиять на сейсмическую активность и климатические изменения, подчеркивая взаимосвязь всех компонентов планеты.

В заключение, это открытие открывает новые горизонты в изучении Земли. Оно побуждает к дальнейшим исследованиям, которые помогут глубже понять, как вода формирует нашу планету, и предсказывать будущие изменения. Кто знает, какие еще тайны ждут нас в недрах, и как они повлияют на нашу жизнь?

Уточнения

Рингвудит — плотный ультравысокобарный минерал группы оливина. Кубический триморф форстерита и уэдделлита. Встречается в метеоритах (хондритах). Разновидность зелёного минерала перидота.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
