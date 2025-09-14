Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Баллада о маленьком игроке: почему роскошь и игра Фаррелла не спасли фильм от провала
Самая недооценённая аминокислота: без неё спорт, мозг и иммунитет ломаются по цепочке
В Госдуме предложили солидную прибавку к пенсиям — узнайте все подробности
Английское побережье охватила миграционная буря: отели вывешивают флаги, чтобы спасти репутацию
Обычные привычки ведут к диабету: эти ошибки питания и образа жизни опаснее всего
Китайский премиум берёт высоту: Voyah готовит дебют и нацеливается на лидеров класса
Живые зомби под водой: почему угри продолжают ползти без мозга и ломают законы природы
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Лёг на диван после еды — готовься к неожиданным проблемам: привычка, которая разрушает организм

Потерянный фундамент науки: секретный текст, который изменил бы ход истории

2:35
Наука

Век за веком математика остается фундаментом человеческого прогресса, помогая строить огромные сооружения, развивать технологии и завоевывать космос.

Библиотека
Фото: commons.wikimedia.org by ProtoplasmaKid, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Библиотека

Еще в XVII веке Ньютон и Лейбниц заложили основы, которые легли в основу современной инженерии, информатики и даже искусственного интеллекта. Но что, если ключевые идеи этих ученых были известны за 1800 лет до них? Эта мысль кажется невероятной, но она основана на реальных фактах, скрытых в истории.

В эпоху античности великий Архимед уже разрабатывал концепции, которые сегодня называют комбинаторной математикой. Его работы включали методы расчета площадей, объемов и траекторий, ставшие основой для теоретической физики.

Эти знания могли бы ускорить научный прогресс, если бы не трагическая случайность. Однако они были утрачены, и лишь недавно человечество смогло частично восстановить их.

В 1906 году датский филолог Йохан Людвиг Хейберг, изучая средневековые рукописи, наткнулся на необычный артефакт. Это была книга с религиозными текстами, написанными поверх старого пергамента. Оказалось, что монахи XIII века стерли древний манускрипт, чтобы использовать его для молитвенников. Хейберг идентифицировал остатки как фрагменты труда Архимеда, в частности, "Метод механических теорем", который считался утраченным.

Прошло почти век, прежде чем рукопись, известная как Палимпсест Архимеда, была приобретена на аукционе за 2 миллиона долларов и подвергнута современным анализам. С помощью ультрафиолетового, инфракрасного и рентгеновского излучения специалисты извлекли скрытый текст, открыв математические идеи, которые могли революционизировать науку. К сожалению, это открытие пришло слишком поздно, чтобы повлиять на развитие.

В те далекие времена пергамент был ценным ресурсом, и практика перезаписи, называемая палимпсестом, была распространена. Монахи, вероятно, не осознавали ценности того, что уничтожали, когда в Константинополе стирали древние записи.

Сегодня мы можем только гадать, как бы изменился мир, если бы эти расчеты не были потеряны. Возможно, многие открытия произошли бы раньше, а человечество избежало бы некоторых ошибок в развитии технологий.

Уточнения

Палимпсест Архимеда — пергаментный палимпсестный кодекс, исходно содержавший записанные в X веке в Византии тексты Архимеда, некоторые из которых нигде более не встречаются, а также другие уникальные тексты. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Садоводство, цветоводство
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Домашние животные
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Популярное
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка

Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.

Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Вариатор — дикий зверь под капотом? Вот как приручить капризный агрегат
Вариатор — дикий зверь под капотом? Вот как приручить капризный агрегат
Последние материалы
Когда-то их стыдливо прятали, а теперь носят звёзды: эти джинсы 2000-х снова штурмуют гардеробы модниц
Армия невидимых врагов атакует поля: битва за урожай длится столетиями и не заканчивается
Не просто кино: как Сентиментальная ценность заставляет пересмотреть отношения с близкими
Магнитные бури накрыли сентябрь: Солнце проверяет, кто выдержит удар без последствий
Яичница как в ресторане — это просто: три секрета, которые превратят ваш завтрак в шедевр
Москва для всей семьи: сколько стоит отдых в столице и что включают туры
Блохи живут месяцами без еды, но есть простой приём, который разрушает их цикл
Давление Запада оставило свой след: Индия требует огромные скидки на российскую нефть
Мышцы будут гореть: эти 7 упражнений сделают живот подтянутым без диет
Немец ворвался в Россию: премиальная новинка удивила ценой и набором технологий
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.