Повернули время вспять: китайские учёные нашли способ бороться со старением

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Китайские исследователи совершили значительный прогресс в области изучения старения. Они успешно провели испытания разработанного в Китае инъекционного препарата, способного существенно замедлить старение.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Китайский врач

Активизация иммунной системы

Результаты исследования были представлены в научном журнале Cell. В публикации описан механизм действия препарата, который активизирует иммунную систему для борьбы со стареющими клетками.

Создатели утверждают, что данная вакцина может потенциально омолодить организм на несколько лет. Этот эффект достигается за счёт введения генно-модифицированных стволовых клеток, которые обладают устойчивостью к возрастным изменениям.

Омоложение на семь лет

По словам разработчиков, инъекция оказывает полезное воздействие на структуру мозга, память, мышечную ткань и внутренние органы, а также улучшает репродуктивную функцию. Внешние проявления включают омоложение кожи, улучшение состояния волос и другие признаки. В ходе 12-недельных испытаний зафиксировано омоложение в среднем на семь лет.

Для сравнения, в России в 2024 году было проведено 8,7 миллиона инъекций ботокса и аналогичных препаратов для омоложения, что на 34% превышает показатели предыдущего года. Общая сумма, потраченная россиянами на эти процедуры, составила 44 миллиарда рублей, согласно planet-today.