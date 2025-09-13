Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Космическая загадка: Земля получила нового квазиспутника, о котором никто не знал

2:07
Наука

Небольшой околоземный астероид ускользал от внимания учёных на протяжении многих лет, пока гавайский телескоп не зафиксировал его существование в начале текущего года. Вероятно, это новообретённый квазиспутник нашей планеты.

Земля и астероид
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Земля и астероид

Квазилуна нашей планеты

Новое исследование описывает еще одну потенциальную "квазилуну" Земли — астероид, который, возможно, десятилетиями сопровождал нашу планету, оставаясь незамеченным.

Планетарное общество характеризует квазилуны как объекты, "подобные гравитационному маяку". Это астероиды, которые, с земной точки зрения, кажутся обращающимися вокруг нашей планеты, наподобие нашей настоящей Луны. Однако в действительности они вращаются вокруг Солнца, лишь на время разделяя путь по Солнечной системе с Землёй.

Если подтвердится статус астероида 2025 PN7, то он окажется не единственным объектом, имитирующим поведение земной луны. На данный момент известно о семи квазиспутниках, движущихся по орбитам, схожим с земной, и, по словам Карлоса де ла Фуэнте Маркоса из Мадридского университета Комплутенсе, эти объекты "полны неожиданностей".

Самый маленький квазиспутник

Среди этих квазиспутников 2025 PN7 выделяется как самый маленький и наименее устойчивый из известных квазиспутников Земли.

Размеры этого астероида невелики, всего 19 метров в поперечнике, что даже немного меньше, чем у метеора, взорвавшегося над Челябинском в 2013 году. Астероиду присвоена 26-я звездная величина, что означает его видимость только через мощные телескопы. (Следует помнить, что чем меньше звездная величина, тем ярче объект. Например, большинство звёзд, видимых невооруженным глазом, имеют звездную величину 6 или менее, а ярчайшая звезда Сириус — около -1,5), пишет planet-today.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
