Секретная точность: ученые 30 лет назад предсказали наше будущее

3:06
Наука

Десятилетиями человечество беспокоится о последствиях глобального потепления, особенно о росте уровня океана из-за расплавления полярных льдов. Новое исследование проливает свет на точность климатических предсказаний, сделанных еще в 1990-х годах.

Тучи
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тучи

Ученые сравнили те ранние оценки с данными, собранными современными спутниками, и обнаружили поразительное сходство, несмотря на ограничения технологий того времени.

Это не только подтверждает, что специалисты давно понимали основные механизмы, но и подчеркивает, насколько серьезны изменения, происходящие на планете.

Однако анализ выявил и слабые места в старых моделях. Например, они не учли, насколько сильно потепление океанских вод влияет на дестабилизацию ледниковых щитов, особенно в Антарктиде. В результате таяние ускорилось, добавив к общему подъему уровня моря более 2 сантиметров. Такие пробелы показывают, что даже точные прогнозы могут упускать ключевые факторы, что делает актуальными текущие усилия по наблюдению.

Сейчас внимание сосредоточено на мониторинге с помощью космических программ, таких как миссии НАСА и системы слежения за океаном и атмосферой. Эти инструменты помогают уточнять прогнозы и разрабатывать стратегии для прибрежных зон, где рост воды варьируется в зависимости от региона. Например, некоторые области сталкиваются с более быстрым подъемом, что требует локальных мер адаптации.

Расплавление ледяных покровов Гренландии и Антарктиды — это не просто медленный процесс. Он ускоряется под влиянием как воздушного тепла, так и нагретых океанских течений, которые подтачивают основания ледников.

Раньше этот аспект был мало изучен, но теперь понятно, почему лед тает быстрее, чем ожидалось. Это напрямую связано с повышением уровня моря, которое угрожает низменным территориям.

Благодаря современным спутникам мы можем точно отслеживать толщину и движение ледовых масс. Эти устройства используют радары для измерения высоты океанской поверхности, предоставляя глобальные и точные данные.

С 1990-х годов такие наблюдения показали, что уровень моря растет примерно на 3 миллиметра в год, с тенденцией к ускорению. Это позволяет не только анализировать общие тенденции, но и учитывать региональные различия, что критично для разработки защитных мер в уязвимых районах.

В будущем сохраняется неопределенность, особенно в сценариях, где возможно катастрофическое разрушение антарктического льда к концу века. Такие события могли бы радикально изменить прибрежные ландшафты, подобно тому, что происходит в местах вроде Луизианы. Исследования подчеркивают необходимость постоянного сбора данных, чтобы минимизировать риски и адаптироваться к изменениям климата.

Уточнения

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства— независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США. 

