Солнечный шторм ударит в ночь с воскресенья: сияние затмит небо США

Наука

В предстоящие выходные жители некоторых регионов США могут стать свидетелями редкого зрелища — северного сияния, которое способно озарить ночное небо яркими вспышками.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Космический ураган

Это явление вызвано мощным потоком заряженных частиц, вырвавшимся из огромной "дыры" на Солнце, за которым последовал корональный выброс. По прогнозам, максимальная активность придется на вечер воскресенья, 14 сентября, и утро понедельника, 15 сентября, когда тьма накроет большую часть страны. Такое событие не только красиво, но и напоминает о динамике космических процессов, влияющих на нашу планету.

Особый интерес добавляет сезонное равноденствие, которое наступит 22 сентября. В это время геометрия Земли и Солнца создает условия для усиления магнитных взаимодействий, делая подобные явления более вероятными и непредсказуемыми.

Хотя такие вспышки не всегда приводят к полярным сияниям, текущая ситуация, включая поток солнечного ветра, повышает шансы на впечатляющее шоу. Это не просто световое представление — оно подчеркивает, как солнечная активность может влиять на нашу атмосферу, создавая условия для геомагнитных бурь.

Внимание астрономов привлекла недавняя находка: корональная дыра в форме бабочки, шириной около 500 тысяч километров, была зафиксирована 11 сентября. Эта область на Солнце позволяет частицам легче уходить в космос, что усиливает поток заряженных частиц к Земле.

Слабый корональный выброс, также стартовавший в тот день, может скользнуть мимо нашей планеты, но даже касательное воздействие способно вызвать геомагнитные бури класса G1-G2. Согласно шкале NOAA, такие бури могут сделать сияние видимым не только на севере, но и в более южных штатах, таких как Нью-Йорк или Айдахо.

Осень — время повышенной бдительности для любителей неба. Эффект, известный как Рассел-Макферрон, усиливает взаимодействия магнитных полей Солнца и Земли в периоды равноденствия, что приводит к частым и интенсивным геомагнитным событиям. Например, неожиданная буря класса G2 случилась всего несколько дней назад, 9 сентября, подтверждая эту тенденцию. Это означает, что в ближайшие недели стоит следить за обновлениями, чтобы не пропустить ни одного небесного спектакля.

Но на этом астрономические чудеса не заканчиваются. Эти же выходные совпадают с другими событиями: метеоритным дождем, парадом планет и сообщениями о возможной жизни на Марсе. А в октябре ожидается еще один сюрприз — комета Леммона, которая может стать видимой невооруженным глазом.

Ее максимальное сближение с Землей придется на 21 октября, совпадая с пиком метеорного потока Ориониды, когда небо усыпано "падающими звездами". В сочетании с возможным северным сиянием это создаст уникальную картину, напоминающую о бесконечных тайнах космоса.

Для тех, кто хочет стать наблюдателем, полезно отслеживать прогнозы от специализированных служб. Современные инструменты, такие как карты видимости сияния от NOAA, помогут timely подготовиться. Это не только возможность насладиться красотой, но и шанс задуматься о том, как наша планета связана с солнечной системой. В эпоху, когда космические открытия следуют одно за другим, такие моменты подчеркивают, насколько динамичен и полон сюрпризов наш мир.

Уточнения

Ориони́ды — метеорный поток, метеоры которого кажутся вылетающими из созвездия Ориона.

