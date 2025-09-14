Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Критики в замешательстве: почему ремейк Войны супругов Роуз получился слабее оригинала
Пресс Брэда Питта свёл Голливуд с ума: тренер раскрыл главный секрет звезды Бойцовского клуба
Карибы с сюрпризом: почему нельзя садиться прямо на песок в Карибском бассейне
Чтобы найти любовь, сначала заведите собаку: странный, но рабочий закон романтических отношений
Русский суперфуд, который поставил в тупик всю Европу: почему там с недоумением смотрят на гречку
Солнечный шторм ударит в ночь с воскресенья: сияние затмит небо США
Яд становится спасением: без средств от сорняков урожай просто не доживает до сбора
Будущее сидит за партой: одна деталь рабочей зоны меняет жизнь школьников навсегда
Краснодарский край: где отдых обойдётся дешевле всего, а где придётся раскошелиться

Размножение в аду: загадочные черви с океанского дна будоражат ученых

2:57
Наука

В ходе недавней экспедиции специалисты из японских университетов применили современные технологии для изучения океанских глубин.

Глубоководный аппарат исследует океан
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Глубоководный аппарат исследует океан

На отметке в 6200 метров под водой робот с камерой зафиксировал необычные объекты — четыре светящихся черных сферы, плотно прикрепленные к скалистому основанию. Эти сферы оказались не чем иным, как защитными капсулами, внутри которых развивались зародыши морских плоских червей, известных как трикладии. Такое наблюдение стало первым в своем роде и позволило заглянуть в репродуктивный цикл организмов, ранее считавшихся типичными обитателями прибрежных зон.

Это открытие подчеркивает, насколько живучими могут быть простые формы жизни. Ранее эти черви встречались только в мелководных районах, но теперь доказано, что они не только выживают, но и успешно размножаются на огромных глубинах, превышающих 6000 метров.

Зародыши не демонстрируют заметных изменений в форме или строении, что указывает на то, что их выживание обеспечивается в основном физиологической устойчивостью к таким факторам, как сильное давление, низкие температуры и дефицит пищи, а не радикальными эволюционными перестройками.

Генетический анализ, проведенный учеными, показал связь этих глубоководных червей с группой марикола, которая традиционно обитает на мелководье. Это подтверждает гипотезу о том, что многие виды, населяющие абиссальные зоны, эволюционировали от предков, живших в более доступных частях океана.

Адаптация здесь происходит на функциональном уровне: организмы развивают механизмы, позволяющие справляться с экстремальными условиями, без значительных морфологических изменений. Кроме того, сами капсулы служат примером эволюционной стратегии — их прочная оболочка и групповое расположение обеспечивают защиту потомства в среде с ограниченными ресурсами.

Методы исследования также заслуживают внимания. В отличие от традиционных тралов и сетей, которые часто повреждают delicate организмы, в этой экспедиции использовался подводный аппарат с камерами и манипуляторами.

Это позволило собрать образцы в идеальном состоянии, не нанося вреда их содержимому. Такой подход открывает новые возможности для изучения хрупких экосистем на больших глубинах.

В итоге, это открытие меняет наше понимание океанских глубин. Оно показывает, что жизнь в самых неприветливых частях планеты следует древним принципам адаптации, не требующим драматических мутаций. С помощью генетики и передовых визуальных технологий ученые могут теперь глубже проникать в тайны мира, который долгое время оставался загадкой.

Уточнения

Пло́ские че́рви — тип первичноротых беспозвоночных животных.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Домашние животные
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Китайские машины перестали быть одноразовыми: топ-5 моделей, превзошедших ожидания
Авто
Китайские машины перестали быть одноразовыми: топ-5 моделей, превзошедших ожидания
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Садоводство, цветоводство
Осенью в теплице нужно сделать всего одну процедуру — и весной урожай не подведёт
Популярное
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка

Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.

Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Вариатор — дикий зверь под капотом? Вот как приручить капризный агрегат
Мёртвые живы до сих пор: что скрывал Тесла в своей фразе о бессмертии
Мёртвые живы до сих пор: что скрывал Тесла в своей фразе о бессмертии
Последние материалы
Сочные, как стейк: раскройте секрет идеальных грибов на гриле — пошаговая инструкция
Призрачный гонщик реален: как полиция Чехии 6 лет не могла поймать водителя красного болида
Зола — друг или враг? Три смертельные ошибки дачников, которые убивают землю и растения
Умный дом — больше не игрушка для богатых: как технологии снижают расходы на коммуналку
Тело, которое живёт отдельно от головы: уникальная система морских существ, пугающая своей свободой
Организм бунтует каждый цикл: привычная еда незаметно усиливает гормональные качели
Зло под микроскопом: почему фильм Нюрнберг стал откровением для историков и зрителей
Размножение в аду: загадочные черви с океанского дна будоражат ученых
Сербские гости прибыли в Калининград: 38 тысяч саженцев готовы к посадке
Теплица может стать бомбой замедленного действия: вот что осенью прячется под каркасом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.