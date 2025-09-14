Размножение в аду: загадочные черви с океанского дна будоражат ученых

2:57 Your browser does not support the audio element. Наука

В ходе недавней экспедиции специалисты из японских университетов применили современные технологии для изучения океанских глубин.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Глубоководный аппарат исследует океан

На отметке в 6200 метров под водой робот с камерой зафиксировал необычные объекты — четыре светящихся черных сферы, плотно прикрепленные к скалистому основанию. Эти сферы оказались не чем иным, как защитными капсулами, внутри которых развивались зародыши морских плоских червей, известных как трикладии. Такое наблюдение стало первым в своем роде и позволило заглянуть в репродуктивный цикл организмов, ранее считавшихся типичными обитателями прибрежных зон.

Это открытие подчеркивает, насколько живучими могут быть простые формы жизни. Ранее эти черви встречались только в мелководных районах, но теперь доказано, что они не только выживают, но и успешно размножаются на огромных глубинах, превышающих 6000 метров.

Зародыши не демонстрируют заметных изменений в форме или строении, что указывает на то, что их выживание обеспечивается в основном физиологической устойчивостью к таким факторам, как сильное давление, низкие температуры и дефицит пищи, а не радикальными эволюционными перестройками.

Генетический анализ, проведенный учеными, показал связь этих глубоководных червей с группой марикола, которая традиционно обитает на мелководье. Это подтверждает гипотезу о том, что многие виды, населяющие абиссальные зоны, эволюционировали от предков, живших в более доступных частях океана.

Адаптация здесь происходит на функциональном уровне: организмы развивают механизмы, позволяющие справляться с экстремальными условиями, без значительных морфологических изменений. Кроме того, сами капсулы служат примером эволюционной стратегии — их прочная оболочка и групповое расположение обеспечивают защиту потомства в среде с ограниченными ресурсами.

Методы исследования также заслуживают внимания. В отличие от традиционных тралов и сетей, которые часто повреждают delicate организмы, в этой экспедиции использовался подводный аппарат с камерами и манипуляторами.

Это позволило собрать образцы в идеальном состоянии, не нанося вреда их содержимому. Такой подход открывает новые возможности для изучения хрупких экосистем на больших глубинах.

В итоге, это открытие меняет наше понимание океанских глубин. Оно показывает, что жизнь в самых неприветливых частях планеты следует древним принципам адаптации, не требующим драматических мутаций. С помощью генетики и передовых визуальных технологий ученые могут теперь глубже проникать в тайны мира, который долгое время оставался загадкой.

Уточнения

Пло́ские че́рви — тип первичноротых беспозвоночных животных.

