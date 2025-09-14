Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко

Наука

В предстоящее воскресенье, 21 сентября, жителей южного полушария ожидает редкое астрономическое событие — частичное солнечное затмение, которое скроет до 80% солнечного диска.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кровавая Луна над Землёй

Это явление станет заметным напоминанием о красоте и непредсказуемости небес, хотя его можно будет наблюдать преимущественно в отдаленных регионах, таких как южная часть Тихого океана и Антарктида. Пик затмения придется на 19:41 по всемирному координированному времени, когда Солнце примет форму тонкого золотого серпа на горизонте, создавая незабываемое зрелище.

Ранее, 7 сентября прошлого года, Франция и другие регионы были свидетелями полного лунного затмения, известного как "кровавая луна" из-за ее характерного оттенка, что вызвало большой интерес у любителей астрономии.

Теперь же предстоящее затмение выступает как логическое продолжение таких небесных шоу, подчеркивая цикличность космических процессов. Специалисты отмечают, что несмотря на неидеальное выравнивание Земли, Луны и Солнца, затмение будет достаточно глубоким, чтобы привлечь внимание.

К сожалению, для жителей континентальной Европы, включая Францию, это событие останется за кадром, и наблюдать его без специальных средств защиты категорически запрещено, чтобы избежать повреждений глаз. Однако энтузиасты смогут следить за трансляцией в реальном времени на YouTube-канале НАСА, что сделает уникальное явление доступным для всех желающих.

Кроме того, это затмение предваряет еще более грандиозное событие — полное солнечное затмение, запланированное на 12 августа 2026 года, которое пройдет через Европу и будет видно в таких странах, как Исландия, Португалия и Испания.

В некоторых районах Франции, например, на юго-западе, уровень затемнения может достигнуть 99,5%, создавая атмосферу сумерек во время заката. Это подчеркивает, насколько важно быть в курсе астрономических календарей, чтобы не пропустить такие моменты, которые помогают глубже понять нашу планету и космос.

Уточнения

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США.

