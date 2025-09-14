Безмолвная катастрофа: насекомые исчезают по всей Земле

В свежем исследовании, проведенном учеными из Северокаролинского университета, выявлены тревожные тенденции: популяции насекомых заметно сокращаются даже в отдаленных районах, где человеческое вмешательство минимально.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пчела на цветке

Группа под руководством биолога Кита Сокмана в течение двух десятилетий отслеживала изменения в сообществе летающих насекомых на горном лугу в Колорадо, расположенном на высоте около 3200 метров. Это место эволюционировало в относительной изоляции, а ученые также опирались на архивные климатические данные за 40 лет.

Результаты показали, что численность насекомых уменьшается в среднем на 6,6% ежегодно, что за указанный период приводит к потере более 72% популяции. Исследователи считают, что основная причина — летнее потепление, которое усиливает смертность этих организмов.

Насекомые играют ключевую роль в поддержании экосистем, обеспечивая опыление растений, разложение органики и циркуляцию питательных веществ. Сокман подчеркнул, что их снижение может нарушить всю пищевую цепь, дестабилизируя окружающую среду, от которой зависит человечество.

Ранее подобные работы фокусировались на сильно антропогенно измененных территориях, таких как сельскохозяйственные угодья или городские зоны, где утрата биоразнообразия была предсказуемой. Однако данные из Колорадо указывают, что проблема шире, усиливая версию о доминирующей роли климатических изменений, а не только пестицидов или разрушения habit.

Особое внимание привлекают горные регионы, богатые уникальными видами, адаптированными к локальным условиям. Если тенденция подтвердится в других местах, эти области рискуют утратить свою экологическую значимость. Исследование, опубликованное в журнале Ecology, подчеркивает необходимость глобального мониторинга и усиления мер по борьбе с климатическим кризисом, чтобы предотвратить "насекомокалипсис" и сохранить баланс природы.

Университет Северной Каролины в Чапел-Хилле — исследовательский университет штата в городе Чапел-Хилл, штат Северная Каролина, США.

