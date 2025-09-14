Учёные взломали код древних — теперь ясно, как вымерли динозавры

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:16
Наука

В свежем исследовании, опубликованном в научном журнале Frontiers in Earth Science, ученые раскрывают новые детали о древних яйцах динозавров, обнаруженных в китайском регионе Цинлуншань.

Глаз динозавра
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Глаз динозавра

Эти находки, извлеченные из раскопок в бассейне Юньян, предоставляют ценную информацию о прошлом нашей планеты, опираясь на инновационный метод датировки.

Исследователи применили технику карбонатного уран-свинцового анализа, которая позволила установить точный возраст окаменелостей.

По их данным, яйца были отложены около 85 миллионов лет назад, в позднем меловом периоде, когда Земля переживала интенсивную вулканическую активность. Это привело к глобальным климатическим сдвигам, снижению уровня кислорода в океанах и массовому вымиранию видов, но также сохранило ценные следы жизни в различных регионах.

Би Чжао, сотрудник Института наук о Земле в Хубэе, подчеркнул, что такое датирование устраняет неопределенности предыдущих методов и дает более надежные оценки. Он отметил, что яйца принадлежат к виду Placoolithus tumiaolingensis из семейства Dendroolithidae, которое характеризовалось пористыми оболочками, возможно, адаптированными к изменяющимся условиям.

Регион Цинлуншань, как первый национальный заповедник Китая, посвященный сохранению динозавровых яиц, содержит более 3000 экземпляров, рассеянных по трем археологическим зонам. Большинство из них найдено в осадочных породах, таких как глины, сланцы и песчаники, и сохранились в отличном состоянии, несмотря на некоторые дефекты.

Ученые подчеркивают, что метод уран-свинец, основанный на анализе атомов в скорлупе, работает как точные часы, избегая ошибок от косвенных геологических оценок.

Это открытие не только уточняет хронологию, но и помогает изучать миграции динозавров и влияние климата. В будущем команда планирует расширить исследования, чтобы создать полную временную шкалу для региона, что может пролить свет на эволюцию и исчезновение этих древних рептилий.

Уточнения

Кита́й страна Восточной Азии. Китай относится к наиболее древним цивилизациям, которая вобрала в себя большое число государств и культур.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
