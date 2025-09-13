Вместо воды — реголит: как можно добывать кислород на Луне

Наука

Если мы обнаружим воду на Луне, это позволит нам производить кислород и водород в условиях низкой гравитации.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Луна

Почему важна добыча кислорода и водорода

Это очень важно не только для будущих лунных станций, но и для ракетных двигателей. На данном этапе все эти ресурсы нам приходится привозить с Земли, и это затрудняет грузоподъёмность ракет из-за тяжёлого топлива.

К счастью, кислород на Луне на самом деле везде. Он встречается в различных соединениях в лунной литосфере. Эрозия на Луне происходит под воздействием солнечного ветра и не требует присутствия воды или живых организмов, создавая толстый слой реголита — лунного грунта с мелкой пылью. Этот реголит в основном состоит из различных соединений кислорода, в том числе плагиоклаза, оливина и кварца.

Извлечение кислорода из реголита

Вместо того чтобы искать воду, эффективнее извлекать кислород из местного реголита. Научные группы, такие как Blue Alchemist от Blue Origin, уже работают над этой задачей. Они разрабатывают специальную печь для электролиза расплавленного реголита, которая позволяет производить кислород и другие полезные материалы — например, для строительства солнечных панелей.