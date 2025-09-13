Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подготовка к зиме или билет в сервис: проверка авто, которую забывают водители
Милана Стар и её 13 миллионов на колёсах: как дочь Виталия Гогунского стала миллионершей
Хотите реакцию как у спортсмена? Эти простые тренировки доступны каждому
Почему все просят рецепт? Добавьте в картофельно-мясные котлеты всего 2 ложки этого — съедаются моментально
Редкий гигант из глубин шокировал Калифорнию: на пляж вместо мусора выкинуло существо из океанских легенд
Забытое действие осенью превращает дачу в весеннюю катастрофу с лопнувшим водопроводом
Опасный стиль: 7 видов обуви обуви, из-за которых боль в коленях станет хронической
Обман в каждой пачке: почему полезные хлопья на завтрак — это худшее, что можно дать ребёнку
Золотистая корочка, нежный фарш и чесночный аромат: рецепт, от которого невозможно оторваться

Вместо воды — реголит: как можно добывать кислород на Луне

1:20
Наука

Если мы обнаружим воду на Луне, это позволит нам производить кислород и водород в условиях низкой гравитации.

Луна
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Луна

Почему важна добыча кислорода и водорода

Это очень важно не только для будущих лунных станций, но и для ракетных двигателей. На данном этапе все эти ресурсы нам приходится привозить с Земли, и это затрудняет грузоподъёмность ракет из-за тяжёлого топлива.

К счастью, кислород на Луне на самом деле везде. Он встречается в различных соединениях в лунной литосфере. Эрозия на Луне происходит под воздействием солнечного ветра и не требует присутствия воды или живых организмов, создавая толстый слой реголита — лунного грунта с мелкой пылью. Этот реголит в основном состоит из различных соединений кислорода, в том числе плагиоклаза, оливина и кварца.

Извлечение кислорода из реголита

Вместо того чтобы искать воду, эффективнее извлекать кислород из местного реголита. Научные группы, такие как Blue Alchemist от Blue Origin, уже работают над этой задачей. Они разрабатывают специальную печь для электролиза расплавленного реголита, которая позволяет производить кислород и другие полезные материалы — например, для строительства солнечных панелей.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Домашние животные
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Наука и техника
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Когти длиной с нож и клыки, что ломают кости: кто победит в страшной схватке без правил
Домашние животные
Когти длиной с нож и клыки, что ломают кости: кто победит в страшной схватке без правил
Популярное
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка

Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.

Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Вариатор — дикий зверь под капотом? Вот как приручить капризный агрегат
Мёртвые живы до сих пор: что скрывал Тесла в своей фразе о бессмертии
Мгновенный эффект от тренировки: эти 3 упражнения изменят ваше тело
Мгновенный эффект от тренировки: эти 3 упражнения изменят ваше тело
Последние материалы
Опасный стиль: 7 видов обуви обуви, из-за которых боль в коленях станет хронической
Обман в каждой пачке: почему полезные хлопья на завтрак — это худшее, что можно дать ребёнку
Золотистая корочка, нежный фарш и чесночный аромат: рецепт, от которого невозможно оторваться
Восточный экспресс по-казахски: Алматы запускает прямой поезд в Москву
Это станет главным трендом 2026 года: IKEA изобрела альтернативу традиционным жалюзи
Хватит бегать просто так: 3 секрета, как превратить пробежку в мощнейший жиросжигатель
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Следите за сентябрьским небом: когда ждать северное сияние над США
Долгая жизнь овощей: что нужно сделать после сбора, чтобы они сохранились до весны
Электромобили выходят на новый уровень: зарядка теперь занимает минуты, а не часы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.