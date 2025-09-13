Следите за сентябрьским небом: когда ждать северное сияние над США

В эти выходные у жителей США есть шанс увидеть северное сияние, так как солнечный ветер вырвался из корональной дыры, за которым последовал выброс корональной массы.

Фото: vk.com by kstatinn, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Северное сияние

Это уникальное явление может продолжаться до ночи воскресенья, 14 сентября, и до раннего утра понедельника, 15 сентября.

Равноденствие

Обычно равноденствие, которое наступит 22 сентября, не вызывает полярных сияний, однако в этом году оно может привести к неожиданным и ярким впечатлениям.

11 сентября Обсерватория солнечной динамики НАСА зафиксировала корональную дыру шириной 500 000 километров, напоминающую бабочку. Эта дыра позволяет заряженным частицам легче покидать Солнце.

Геомагнитная активность

Также 11 сентября был запущен слабый корональный выброс массы, который направится к Земле за несколько дней. Большинство этого выброса пронесётся южнее Земли, но всё же есть шанс, что его частички могут добраться до нас в воскресенье, 14 сентября.

Если выброс достигнет нашей планеты, его прибытие, скорее всего, совпадёт с потоком солнечного ветра. Это увеличит вероятность геомагнитной активности после наступления темноты в воскресенье и до раннего утра в понедельник.