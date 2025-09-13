Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Опасный стиль: 7 видов обуви обуви, из-за которых боль в коленях станет хронической
Обман в каждой пачке: почему полезные хлопья на завтрак — это худшее, что можно дать ребёнку
Золотистая корочка, нежный фарш и чесночный аромат: рецепт, от которого невозможно оторваться
Восточный экспресс по-казахски: Алматы запускает прямой поезд в Москву
Это станет главным трендом 2026 года: IKEA изобрела альтернативу традиционным жалюзи
Хватит бегать просто так: 3 секрета, как превратить пробежку в мощнейший жиросжигатель
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Долгая жизнь овощей: что нужно сделать после сбора, чтобы они сохранились до весны
Электромобили выходят на новый уровень: зарядка теперь занимает минуты, а не часы

Следите за сентябрьским небом: когда ждать северное сияние над США

1:27
Наука

В эти выходные у жителей США есть шанс увидеть северное сияние, так как солнечный ветер вырвался из корональной дыры, за которым последовал выброс корональной массы.

Северное сияние
Фото: vk.com by kstatinn, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Северное сияние

Северное сияние

Это уникальное явление может продолжаться до ночи воскресенья, 14 сентября, и до раннего утра понедельника, 15 сентября.

Равноденствие

Обычно равноденствие, которое наступит 22 сентября, не вызывает полярных сияний, однако в этом году оно может привести к неожиданным и ярким впечатлениям.

11 сентября Обсерватория солнечной динамики НАСА зафиксировала корональную дыру шириной 500 000 километров, напоминающую бабочку. Эта дыра позволяет заряженным частицам легче покидать Солнце.

Геомагнитная активность

 Также 11 сентября был запущен слабый корональный выброс массы, который направится к Земле за несколько дней. Большинство этого выброса пронесётся южнее Земли, но всё же есть шанс, что его частички могут добраться до нас в воскресенье, 14 сентября.

Если выброс достигнет нашей планеты, его прибытие, скорее всего, совпадёт с потоком солнечного ветра. Это увеличит вероятность геомагнитной активности после наступления темноты в воскресенье и до раннего утра в понедельник.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Четыре суперкара, с которыми можно жить: кто реально выдерживает пробки и бордюры
Авто
Четыре суперкара, с которыми можно жить: кто реально выдерживает пробки и бордюры
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Наука и техника
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Мёртвые живы до сих пор: что скрывал Тесла в своей фразе о бессмертии
Наука и техника
Мёртвые живы до сих пор: что скрывал Тесла в своей фразе о бессмертии
Популярное
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка

Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.

Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Вариатор — дикий зверь под капотом? Вот как приручить капризный агрегат
Мёртвые живы до сих пор: что скрывал Тесла в своей фразе о бессмертии
Мгновенный эффект от тренировки: эти 3 упражнения изменят ваше тело
Мгновенный эффект от тренировки: эти 3 упражнения изменят ваше тело
Последние материалы
Опасный стиль: 7 видов обуви обуви, из-за которых боль в коленях станет хронической
Обман в каждой пачке: почему полезные хлопья на завтрак — это худшее, что можно дать ребёнку
Золотистая корочка, нежный фарш и чесночный аромат: рецепт, от которого невозможно оторваться
Восточный экспресс по-казахски: Алматы запускает прямой поезд в Москву
Это станет главным трендом 2026 года: IKEA изобрела альтернативу традиционным жалюзи
Хватит бегать просто так: 3 секрета, как превратить пробежку в мощнейший жиросжигатель
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Следите за сентябрьским небом: когда ждать северное сияние над США
Долгая жизнь овощей: что нужно сделать после сбора, чтобы они сохранились до весны
Электромобили выходят на новый уровень: зарядка теперь занимает минуты, а не часы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.