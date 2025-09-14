Фестиваль комаров: эксперимент раскрыл опасные привычки людей

На одном из крупнейших музыкальных фестивалей в Нидерландах в августе 2023 года внимание публики было приковано не только к сцене и мировым звёздам, но и к необычной лаборатории, собранной из морских контейнеров. В этих контейнерах люди выстраивались в очередь, чтобы встретиться лицом к лицу с комарами. Эксперимент, организованный командой Mosquito Magnet, быстро стал центром притяжения и для посетителей, и для учёных.

Как проходил эксперимент

Посетителей просили приложить руку к прозрачному акриловому боксу, в котором находились комары. Насекомые могли чувствовать запах, но не могли укусить. Камеры фиксировали, как быстро и сколько раз комары садились на поверхность, а компьютер подсчитывал итоговый балл.

"Когда на табло появлялся результат, раздавались громкие возгласы", — утверждает на страницах Science news биолог Феликс Хол.

Многие участники соревновались друг с другом и даже доказывали свои догадки партнёрам. Для одних эксперимент был развлечением, для других — способом проверить, действительно ли они так привлекательны для насекомых, как считали.

Наука за пределами сцены

Команда исследователей работала с раннего утра и до позднего вечера. Контейнеры открывались в девять утра, а закрывались лишь после десяти вечера. Учёные фиксировали не только реакцию комаров, но и собирали данные о привычках добровольцев: что они ели, пили ли алкоголь, курили ли марихуану, пользовались ли солнцезащитным кремом и даже с кем спали в одну палатку.

Интерес публики оказался настолько высоким, что очередь почти не заканчивалась. По словам Хола, у входа всегда стояло не меньше двадцати человек.

Что влияет на укусы комаров

Главная цель эксперимента заключалась в том, чтобы понять, какие факторы делают человека более или менее привлекательным для кровососущих. Результаты оказались неожиданными.

Употребление пива делало участников на 44 % более привлекательными для комаров.

Аналогичный эффект наблюдался у тех, кто курил каннабис или спал рядом с другим человеком.

Использование солнцезащитного крема снижало интерес насекомых почти вдвое.

Эти выводы согласуются с более ранними исследованиями, которые указывали на то, что выбор жертвы комара зависит не от одного фактора, а от сочетания запаха кожи, температуры тела, особенностей питания и микробиома человека.

Реакция участников

Некоторые добровольцы замечали, что насекомые практически игнорировали их руку и сразу устремлялись к кормушке с сахаром в противоположной стороне бокса. У других же комары слетались буквально за секунды.

"Видишь, я была права!", — вспоминала коллега Хола Сара Линн Бланкен, цитируя слова участников.

Эксперимент вызывал азарт, превращаясь в своеобразную игру, но вместе с тем давал полезную информацию для науки.

Ограничения и выводы

Несмотря на яркие результаты, Феликс Хол подчеркнул, что к данным стоит относиться осторожно. Фестиваль не обеспечивал строгого контроля условий: участники в основном были людьми, живущими в палатках, часто употребляющими алкоголь или каннабис. То есть выборка не отражала общую картину населения.

Тем не менее исследование показало, что привычки и образ жизни действительно влияют на привлекательность человека для комаров. И если цель — избежать укусов, то советы просты: отказаться от пива и травки, не спать с другими людьми и обязательно использовать солнцезащитный крем. А если всё это не по душе, остаётся ещё один способ — одежда с длинными рукавами.