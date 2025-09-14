Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Турбина обид не прощает: почему одни моторы служат десятилетиями, а другие умирают за год
Диета больше не работает? Названы 4 способа разбудить ленивый метаболизм
Микроинсульт исподтишка: ложная тревога или роковой сигнал: лёгкое недомогание может стоить жизни
Затянуть пояса: губернатор НАО объявила о грядущем сокращении бюджетных расходов
Брак с Киркоровым — фикция: два факта заставили Пригожина усомниться в словах Пугачёвой
Простой способ сделать тесто для пиццы вкуснее, чем в пиццерии: секрет шефа
Точка, где рождается доверие: как подготовиться к поездке с пассажиром на мотоцикле
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Актиния-звёздочка: морское чудо раскрывает секреты вечной молодости

Фестиваль комаров: эксперимент раскрыл опасные привычки людей

3:56
Наука

На одном из крупнейших музыкальных фестивалей в Нидерландах в августе 2023 года внимание публики было приковано не только к сцене и мировым звёздам, но и к необычной лаборатории, собранной из морских контейнеров. В этих контейнерах люди выстраивались в очередь, чтобы встретиться лицом к лицу с комарами. Эксперимент, организованный командой Mosquito Magnet, быстро стал центром притяжения и для посетителей, и для учёных.

Мужчина с пивом и комарами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина с пивом и комарами

Как проходил эксперимент

Посетителей просили приложить руку к прозрачному акриловому боксу, в котором находились комары. Насекомые могли чувствовать запах, но не могли укусить. Камеры фиксировали, как быстро и сколько раз комары садились на поверхность, а компьютер подсчитывал итоговый балл.

"Когда на табло появлялся результат, раздавались громкие возгласы", — утверждает на страницах Science news биолог Феликс Хол.

Многие участники соревновались друг с другом и даже доказывали свои догадки партнёрам. Для одних эксперимент был развлечением, для других — способом проверить, действительно ли они так привлекательны для насекомых, как считали.

Наука за пределами сцены

Команда исследователей работала с раннего утра и до позднего вечера. Контейнеры открывались в девять утра, а закрывались лишь после десяти вечера. Учёные фиксировали не только реакцию комаров, но и собирали данные о привычках добровольцев: что они ели, пили ли алкоголь, курили ли марихуану, пользовались ли солнцезащитным кремом и даже с кем спали в одну палатку.

Интерес публики оказался настолько высоким, что очередь почти не заканчивалась. По словам Хола, у входа всегда стояло не меньше двадцати человек.

Что влияет на укусы комаров

Главная цель эксперимента заключалась в том, чтобы понять, какие факторы делают человека более или менее привлекательным для кровососущих. Результаты оказались неожиданными.

Употребление пива делало участников на 44 % более привлекательными для комаров.
Аналогичный эффект наблюдался у тех, кто курил каннабис или спал рядом с другим человеком.

Использование солнцезащитного крема снижало интерес насекомых почти вдвое.
Эти выводы согласуются с более ранними исследованиями, которые указывали на то, что выбор жертвы комара зависит не от одного фактора, а от сочетания запаха кожи, температуры тела, особенностей питания и микробиома человека.

Реакция участников

Некоторые добровольцы замечали, что насекомые практически игнорировали их руку и сразу устремлялись к кормушке с сахаром в противоположной стороне бокса. У других же комары слетались буквально за секунды.

"Видишь, я была права!", — вспоминала коллега Хола Сара Линн Бланкен, цитируя слова участников.

Эксперимент вызывал азарт, превращаясь в своеобразную игру, но вместе с тем давал полезную информацию для науки.

Ограничения и выводы

Несмотря на яркие результаты, Феликс Хол подчеркнул, что к данным стоит относиться осторожно. Фестиваль не обеспечивал строгого контроля условий: участники в основном были людьми, живущими в палатках, часто употребляющими алкоголь или каннабис. То есть выборка не отражала общую картину населения.

Тем не менее исследование показало, что привычки и образ жизни действительно влияют на привлекательность человека для комаров. И если цель — избежать укусов, то советы просты: отказаться от пива и травки, не спать с другими людьми и обязательно использовать солнцезащитный крем. А если всё это не по душе, остаётся ещё один способ — одежда с длинными рукавами.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Сейчас читают
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Красота и стиль
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Садоводство, цветоводство
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Популярное
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка

Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.

Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
Последние материалы
Точка, где рождается доверие: как подготовиться к поездке с пассажиром на мотоцикле
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Актиния-звёздочка: морское чудо раскрывает секреты вечной молодости
Тёмная армия ночных разрушителей уже на пороге: защитите сад, пока не стало поздно
Новая стратегия? ЕС нашёл лазейку для помощи Украине за счёт российских активов
Бабушкин секрет, который работает лучше дорогих кремов: самая эффективная маска против акне
Красота на картинке, головная боль в жизни: почему ковры обманывают ожидания
Подделка или оригинал? Как отличить безопасный парфюм от опасной имитации по одному признаку
Как сохранить летнюю фигуру круглый год? Эти советы помогут оставаться в форме в любое время года
Гореть всей гадости внутри: чили запускает скрытый ресурс, о котором мало кто знал
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.