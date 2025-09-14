Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Микроинсульт исподтишка: ложная тревога или роковой сигнал: лёгкое недомогание может стоить жизни
Затянуть пояса: губернатор НАО объявила о грядущем сокращении бюджетных расходов
Брак с Киркоровым — фикция: два факта заставили Пригожина усомниться в словах Пугачёвой
Фестиваль комаров: эксперимент раскрыл опасные привычки людей
Простой способ сделать тесто для пиццы вкуснее, чем в пиццерии: секрет шефа
Точка, где рождается доверие: как подготовиться к поездке с пассажиром на мотоцикле
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Тёмная армия ночных разрушителей уже на пороге: защитите сад, пока не стало поздно
Новая стратегия? ЕС нашёл лазейку для помощи Украине за счёт российских активов

Актиния-звёздочка: морское чудо раскрывает секреты вечной молодости

4:24
Наука

Мир живой природы хранит немало удивительных тайн, и одна из них — способность некоторых существ буквально обманывать время. Среди всех животных именно кишечнополостные, такие как гидры, медузы и актинии, демонстрируют феноменальную регенерацию, недостижимую для человека. Недавнее исследование учёных из Венского университета приблизило науку к разгадке того, почему эти скромные морские создания почти не стареют.

анкх, древнеегипетский символ, обозначающий жизнь и бессмертие
Фото: commons.wikimedia by Photographie André ALLIOT, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
анкх, древнеегипетский символ, обозначающий жизнь и бессмертие

Тайна актинии-звёздочки

Морская актиния Nematostella vectensis, или актиния-звёздочка, стала главным объектом внимания исследователей. Этот небольшой организм обитает у восточного побережья США, но встречается также на западном побережье страны и в некоторых районах Великобритании. Несмотря на скромные размеры, актиния поразительна: её тело способно полностью восстанавливаться даже после серьёзных повреждений. Более того, она почти не демонстрирует признаков старения, что делает её модельным организмом для изучения феномена "биологического бессмертия".

Почему кишечнополостные не стареют

Среди стрекающих известна и другая "легенда" — медуза Turritopsis dohrnii, которую нередко называют бессмертной. Она может возвращаться на раннюю стадию развития и таким образом избегает старения. У актинии процесс иного рода, но результат схож: её клетки постоянно обновляются, словно организм черпает силы из невидимого источника вечной молодости. Для сравнения, у человека есть стволовые клетки, которые участвуют в восстановлении тканей и органов, но их возможности сильно ограничены, говорится в статье Popular Mechanics.

Новая методика поиска клеток

Ключ к разгадке таился в крошечных мультипотентных клетках. Долгое время их существование у актинии лишь предполагали, но доказать это не удавалось: клетки слишком малы и скрыты от глаз исследователей. Прорыв стал возможен благодаря методу "геномики отдельных клеток". С его помощью команда ученых смогла изучить транскриптом — набор мРНК, отражающий активность генов. Это позволило выделить популяцию клеток, которые способны превращаться в разные типы — нервные, железистые и другие.

"Мы смогли выявить в актинии большую популяцию клеток, которые образуют дифференцированные клетки, такие как нервные и железистые, и поэтому являются кандидатами на роль мультипотентных стволовых клеток", — заявил первый автор исследования Андреас Деннер.

Гены, пережившие миллионы лет

Дальнейший анализ был сосредоточен на древних генах nanos и piwi. Эти регуляторные белки важны для дифференцировки стволовых клеток и создания половых клеток. С помощью технологии CRISPR учёные отключили работу гена nanos2 и выяснили, что без него актиния не может формировать ни соматические, ни половые клетки. Примечательно, что подобные механизмы появились в природе около 600 миллионов лет назад и почти не изменились с тех времён.

Значение для науки и медицины

Сама по себе актиния не интересна человеку как медицинский объект, но её биология открывает окно в понимание процессов старения. Человек пока не способен на полноценное омоложение организма, однако изучение таких видов даёт шанс найти новые подходы в регенеративной медицине. Не случайно N. vectensis всё чаще используют в лабораториях: вид легко размножается как половым, так и бесполым путём, а также быстро адаптируется к условиям эксперимента.

Взгляд в будущее

Работа под руководством Ульриха Технау из Венского университета стала первым серьёзным шагом в подтверждении гипотезы о стволовых клетках актинии. Теперь перед учёными стоит задача понять, какие молекулярные механизмы позволяют этим клеткам поддерживать бесконечное обновление организма. Ответы на эти вопросы могут изменить представления о биологии старения и вдохновить на создание новых методов продления жизни у человека.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Сейчас читают
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Наука и техника
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Домашние животные
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Домашние животные
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Популярное
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка

Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.

Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
Последние материалы
Точка, где рождается доверие: как подготовиться к поездке с пассажиром на мотоцикле
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Актиния-звёздочка: морское чудо раскрывает секреты вечной молодости
Тёмная армия ночных разрушителей уже на пороге: защитите сад, пока не стало поздно
Новая стратегия? ЕС нашёл лазейку для помощи Украине за счёт российских активов
Бабушкин секрет, который работает лучше дорогих кремов: самая эффективная маска против акне
Красота на картинке, головная боль в жизни: почему ковры обманывают ожидания
Подделка или оригинал? Как отличить безопасный парфюм от опасной имитации по одному признаку
Как сохранить летнюю фигуру круглый год? Эти советы помогут оставаться в форме в любое время года
Гореть всей гадости внутри: чили запускает скрытый ресурс, о котором мало кто знал
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.