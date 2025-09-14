Актиния-звёздочка: морское чудо раскрывает секреты вечной молодости

Мир живой природы хранит немало удивительных тайн, и одна из них — способность некоторых существ буквально обманывать время. Среди всех животных именно кишечнополостные, такие как гидры, медузы и актинии, демонстрируют феноменальную регенерацию, недостижимую для человека. Недавнее исследование учёных из Венского университета приблизило науку к разгадке того, почему эти скромные морские создания почти не стареют.
Морская актиния Nematostella vectensis, или актиния-звёздочка, стала главным объектом внимания исследователей. Этот небольшой организм обитает у восточного побережья США, но встречается также на западном побережье страны и в некоторых районах Великобритании. Несмотря на скромные размеры, актиния поразительна: её тело способно полностью восстанавливаться даже после серьёзных повреждений. Более того, она почти не демонстрирует признаков старения, что делает её модельным организмом для изучения феномена "биологического бессмертия".
Среди стрекающих известна и другая "легенда" — медуза Turritopsis dohrnii, которую нередко называют бессмертной. Она может возвращаться на раннюю стадию развития и таким образом избегает старения. У актинии процесс иного рода, но результат схож: её клетки постоянно обновляются, словно организм черпает силы из невидимого источника вечной молодости. Для сравнения, у человека есть стволовые клетки, которые участвуют в восстановлении тканей и органов, но их возможности сильно ограничены, говорится в статье Popular Mechanics.
Ключ к разгадке таился в крошечных мультипотентных клетках. Долгое время их существование у актинии лишь предполагали, но доказать это не удавалось: клетки слишком малы и скрыты от глаз исследователей. Прорыв стал возможен благодаря методу "геномики отдельных клеток". С его помощью команда ученых смогла изучить транскриптом — набор мРНК, отражающий активность генов. Это позволило выделить популяцию клеток, которые способны превращаться в разные типы — нервные, железистые и другие.
"Мы смогли выявить в актинии большую популяцию клеток, которые образуют дифференцированные клетки, такие как нервные и железистые, и поэтому являются кандидатами на роль мультипотентных стволовых клеток", — заявил первый автор исследования Андреас Деннер.
Дальнейший анализ был сосредоточен на древних генах nanos и piwi. Эти регуляторные белки важны для дифференцировки стволовых клеток и создания половых клеток. С помощью технологии CRISPR учёные отключили работу гена nanos2 и выяснили, что без него актиния не может формировать ни соматические, ни половые клетки. Примечательно, что подобные механизмы появились в природе около 600 миллионов лет назад и почти не изменились с тех времён.
Сама по себе актиния не интересна человеку как медицинский объект, но её биология открывает окно в понимание процессов старения. Человек пока не способен на полноценное омоложение организма, однако изучение таких видов даёт шанс найти новые подходы в регенеративной медицине. Не случайно N. vectensis всё чаще используют в лабораториях: вид легко размножается как половым, так и бесполым путём, а также быстро адаптируется к условиям эксперимента.
Работа под руководством Ульриха Технау из Венского университета стала первым серьёзным шагом в подтверждении гипотезы о стволовых клетках актинии. Теперь перед учёными стоит задача понять, какие молекулярные механизмы позволяют этим клеткам поддерживать бесконечное обновление организма. Ответы на эти вопросы могут изменить представления о биологии старения и вдохновить на создание новых методов продления жизни у человека.
