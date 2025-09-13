Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта

Учёные сделали сенсационное открытие: внутри пирамиды Хеопса в Гизе обнаружена скрытая полость, о существовании которой человечество не подозревало более 4500 лет. Эта находка ставит под сомнение прежние представления об устройстве пирамид и их назначении.

Космические лучи раскрывают секреты

Для исследования использовалась новейшая технология — сканирование с помощью космических лучей. Эти частицы, проходя через массивы камня, фиксируются детекторами и позволяют создавать "рентгеновские снимки" древних сооружений. Именно так учёные обнаружили огромное пустое пространство прямо над знаменитой Большой галереей пирамиды, сообщает чешский портал centrum.cz.

Большая галерея — это величественный проход длиной почти 50 метров и высотой около 8 метров, ведущий к погребальным камерам. Новая полость по своим размерам и форме удивительно похожа на неё, что делает открытие ещё более загадочным.

Первые гипотезы

Исследователи осторожно высказывают версии. Некоторые полагают, что полость могла служить архитектурным элементом для перераспределения веса, чтобы защитить галерею от обрушения. Однако есть и более смелые предположения.

"Мы пока не знаем, что это за пространство. Возможно, оно имело сакральное значение — например, использовалось для хранения ритуальных предметов или могло быть частью сложной системы переходов", — говорит египтолог из Каирского университета Ахмед Халиль. Французский археолог Жан-Пьер Мартен добавляет: "Схожие скрытые помещения находили и в других пирамидах IV династии. Но тот факт, что они повторяются, может указывать не только на инженерное решение, но и на наличие символического замысла".

Сравнение с предыдущими открытиями

Ещё в XIX веке археологи нашли в пирамиде Хеопса три известные камеры: подземную, "комнату царицы" и "комнату царя". Однако до сих пор остаётся загадкой, зачем строилось это грандиозное сооружение.

Отсутствие мумии внутри пирамиды породило множество версий. Одни учёные считают, что захоронение фараона разграбили ещё в древности. Другие предполагают, что пирамида могла быть вовсе не усыпальницей, а, к примеру, храмом или памятником, символизирующим власть и божественность Хуфу.

Что может скрываться внутри?

Среди гипотез о содержимом новой полости встречаются самые разные. Одни исследователи предполагают, что это может быть пустое пространство, оставшееся в результате инженерных решений. Другие не исключают, что там могут находиться неразграбленные артефакты или даже захоронения, которые веками оставались недоступными.

"Если внутри окажутся предметы материальной культуры или реликвии, это может изменить наше понимание истории Древнего Египта", — отмечает археолог Лейлы Хассан.

Тайны, которые остаются

Великая пирамида Хеопса остаётся единственным чудом света, сохранившимся до наших дней, и при этом до конца не разгаданным. Новое открытие лишь подтверждает: это древнее сооружение всё ещё хранит немало секретов. Каждая находка способна не только расширить знания о Древнем Египте, но и перевернуть устоявшиеся научные представления.