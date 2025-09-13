Гольфстрим готовится к последнему вдоху: Земля вступает в зону климатической турбулентности

Учёные предупреждают, что Атлантическая меридиональная циркуляция (Atlantic Meridional Overturning Circulation, AMOC), частью которой является знаменитый Гольфстрим, может полностью прекратить своё существование после 2100 года. Это не просто изменение океанического течения — последствия будут глобальными: экстремальные зимы в Европе, засушливое лето, хаотичное распределение осадков в тропиках и масштабные климатические сдвиги.

Фото: nasa.gov by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гольфстрим

Что показывают последние исследования

Новое исследование Потсдамского института исследований воздействия на климат (PIK) подтверждает, что с ростом выбросов парниковых газов способность океана переносить тепло на север резко снижается.

"Большинство климатических прогнозов ограничиваются горизонтом 2100 года. Но более долгосрочные модели МГЭИК уже показывают тревожные результаты", — поясняет ведущий автор работы Сибрен Дрейфхаут из Королевского Нидерландского метеорологического института.

По его словам, глубокое опрокидывание в северной Атлантике замедляется к концу века и прекращается в сценариях с высокими выбросами. Причём риск остаётся даже при умеренных сценариях, утверждается в статье SciTechDaily.

Как работает "конвейер" океана

AMOC можно представить как гигантский конвейер: тёплые воды из тропиков поднимаются к северу, а холодные и плотные массы опускаются в глубины и возвращаются обратно. Эта циркуляция обеспечивает Европе мягкий климат и влияет на погоду во всем мире.

Критическая точка, по данным моделей, наступает, когда разрушается зимняя конвекция в Лабрадорском море, море Ирмингера и Северном море. Из-за глобального потепления воздух становится слишком тёплым для полноценной отдачи тепла океаном. Вода на поверхности становится легче и теплее, её вертикальное перемешивание ослабевает, и система начинает разрушаться.

Опасные петли обратной связи

Ослабление AMOC запускает самоподдерживающийся процесс. Потеря солёности в Северной Атлантике из-за таяния льдов делает поверхностные воды менее плотными, они хуже погружаются и перемешиваются с холодными глубинными массами. Это ещё больше ослабляет циркуляцию.

"Переломный момент в ключевых морях Северной Атлантики может наступить уже в ближайшие десятилетия", — говорит соавтор исследования Стефан Рамсторф из PIK. После этого остановка AMOC станет лишь вопросом времени.

Последствия для климата

В моделях прогнозируется, что через 50-100 лет после достижения точки невозврата система полностью замирает. Количество тепла, переносимого в северные регионы, падает до 20% от нынешнего уровня или даже ниже. Это означает более холодные зимы в Европе, нарушение муссонов в Африке и Азии, засухи и наводнения в тропиках.

Дополнительный риск связан с Гренландией: таяние ледового щита усиливает поступление пресной воды, ускоряя разрушение AMOC. Стандартные климатические модели часто недооценивают этот фактор, что делает прогнозы ещё тревожнее.

Долгосрочные прогнозы

Чтобы оценить будущее, исследователи использовали результаты моделирования CMIP6, рассчитанные до 2300-2500 годов. В сценариях с высокими выбросами все девять моделей показали одно и то же: глубокое опрокидывание прекращается, остаётся лишь слабая поверхностная циркуляция. Даже при низких выбросах риск сохраняется.

Можно ли предотвратить катастрофу?

Учёные сходятся во мнении: полностью исключить риск уже невозможно. Но сокращение выбросов парниковых газов способно замедлить деградацию и отсрочить наступление критического момента. Это даст человечеству время адаптироваться и подготовиться к неизбежным последствиям.

"Мы уже видим первые тревожные признаки: наблюдения показывают тенденцию к снижению интенсивности циркуляции за последние десять лет. Это может быть колебанием, но совпадает с моделями", — отмечает Дрейфхаут.

AMOC — это не просто океаническое течение, а фундамент климатической системы Земли. Его остановка станет глобальной катастрофой, способной изменить привычные условия жизни для миллиардов людей. Учёные призывают к немедленному сокращению выбросов, ведь именно сейчас решается, насколько быстрым и разрушительным будет этот процесс.