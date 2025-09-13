Утёрла всем нос: количество хромосом у этой бабочки из Африки стало неожиданностью для учёных

1:58 Your browser does not support the audio element. Наука

Достоверно установлено: рекордсменом по числу хромосом в мире животных является бабочка Polyommatus atlantica, или атласская голубянка.

Фото: ru.wikipedia.org by José Manuel Sesma Moranas. is licensed under free for commercial use голубянка

Африканский феномен

Это открытие стало неожиданностью, учитывая, что у её близких сородичей обычно встречается всего лишь 23 или 24 пары. Ареал её обитания — преимущественно горные районы Северной Африки, а именно Марокко и северо-восточный Алжир. Результаты нового исследования представлены в журнале Current Biology. Выяснилось, что атласская голубянка обладает невероятным количеством — 229 парами.

Как известно, хромосомы представляют собой нитевидные образования, расположенные в ядре клетки, и выполняют роль своеобразной упаковки для ДНК. Эти белковые структуры способствуют укладке длинных молекул ДНК в клеточном пространстве, обеспечивая передачу генетической информации от поколения к поколению.

Разные виды характеризуются различным количеством хромосом

У людей насчитывается 23 пары, у шимпанзе — 24, у собак — 39, у плодовых мушек — всего четыре, а у тасманийских дьяволов — семь. Среди растений одним из лидеров по количеству хромосом является гадючий язык (Ophioglossum reticulatum), обладающий внушительными 720 парами.

Не привязаны ни к чему

Важно отметить, что количество хромосом не всегда коррелирует с размером организма, уровнем развития интеллекта или сложностью его организации. В процессе эволюции хромосомы могут претерпевать разделения и слияния, атласская голубянка — живой тому пример. Часто подобные изменения не оказывают существенного влияния на жизнеспособность организма и сохраняются в популяции случайным образом, пишет planet-today.