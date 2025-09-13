Чувствуют вкусную кожу: почему комары кусают одних людей чаще, чем других

Исследователи из университета Радбауда в Нидерландах осуществили эксперимент, проливающий свет на то, почему некоторые люди более привлекательны для комаров, чем другие.

Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info Комар

Мобильная лаборатория

В ходе исследования, проведённого на музыкальном фестивале Lowlands, была организована мобильная лаборатория, где около 500 волонтёров прошли тестирование. Результаты исследования были опубликованы на платформе bioRxiv.

Участники эксперимента отвечали на вопросы о своем питании и образе жизни, после чего их руки помещались в специальную ёмкость с комарами. Насекомые не имели возможности укусить, а исследователи регистрировали их предпочтения на основе запаха кожи. Было установлено, что употребление пива увеличивает привлекательность человека для кровососущих насекомых на 35%. Также комары чаще реагировали на тех участников, которые провели ночь в интимной близости. В то же время, принятие душа и использование солнцезащитного крема снижали вероятность нападения.

Запах тела — главный фактор "привлекательности"

Учёные подчеркнули, что при выборе жертвы комары ориентируются не только на тепло и углекислый газ, но и на состав химических веществ, выделяемых кожей. Запах тела, в свою очередь, напрямую обусловлен привычками и образом жизни человека.

Исследователи отмечают практическую значимость своей работы, поскольку комары являются переносчиками многих опасных заболеваний, включая малярию. Регулярный душ, умеренное потребление алкоголя и использование репеллентов могут служить профилактикой укусов, пишет planet-today.