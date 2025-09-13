Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хотели охранника, получили диванного лентяя: характер породы ломает ожидания
Спасательный круг для ТЦ? Почему фудхоллы захватывают рынок
Никаких кислот и скрабов: энзимы — спасение для раздражённой кожи
Быстрые диеты работают не так, как вы думаете: правда, которую скрывают цифры на весах
Как сделать минимализм уютным: 6 принципов, чтобы интерьер не казался стерильным
Листья размером с ладонь и эффект оазиса: тропическая экзотика, способная оживить дом
Белые против коричневых: эксперты развенчали миф о пользе яиц определённого цвета
Витамин D включает защиту: скрытый элемент превращается в щит против осенних болезней
В наш союз никто не верил: Яна Рудковская и Евгений Плющенко празднуют топазовую свадьбу

Чувствуют вкусную кожу: почему комары кусают одних людей чаще, чем других

1:48
Наука

Исследователи из университета Радбауда в Нидерландах осуществили эксперимент, проливающий свет на то, почему некоторые люди более привлекательны для комаров, чем другие.

Комар
Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info
Комар

Мобильная лаборатория

В ходе исследования, проведённого на музыкальном фестивале Lowlands, была организована мобильная лаборатория, где около 500 волонтёров прошли тестирование. Результаты исследования были опубликованы на платформе bioRxiv.

Участники эксперимента отвечали на вопросы о своем питании и образе жизни, после чего их руки помещались в специальную ёмкость с комарами. Насекомые не имели возможности укусить, а исследователи регистрировали их предпочтения на основе запаха кожи. Было установлено, что употребление пива увеличивает привлекательность человека для кровососущих насекомых на 35%. Также комары чаще реагировали на тех участников, которые провели ночь в интимной близости. В то же время, принятие душа и использование солнцезащитного крема снижали вероятность нападения.

Запах тела — главный фактор "привлекательности"

Учёные подчеркнули, что при выборе жертвы комары ориентируются не только на тепло и углекислый газ, но и на состав химических веществ, выделяемых кожей. Запах тела, в свою очередь, напрямую обусловлен привычками и образом жизни человека.

Исследователи отмечают практическую значимость своей работы, поскольку комары являются переносчиками многих опасных заболеваний, включая малярию. Регулярный душ, умеренное потребление алкоголя и использование репеллентов могут служить профилактикой укусов, пишет planet-today.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Новости спорта
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Украина перестала получать азербайджанский газ
Экономика и бизнес
Украина перестала получать азербайджанский газ
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Домашние животные
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Популярное
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов

Днем столбик термометра поднимется до +21 градуса.

Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Украина перестала получать азербайджанский газ
Украина перестала получать азербайджанский газ
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Живой антидепрессант в доме: эти породы собак заряжают счастьем всю семью
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Последние материалы
Никаких кислот и скрабов: энзимы — спасение для раздражённой кожи
Чувствуют вкусную кожу: почему комары кусают одних людей чаще, чем других
Быстрые диеты работают не так, как вы думаете: правда, которую скрывают цифры на весах
Как сделать минимализм уютным: 6 принципов, чтобы интерьер не казался стерильным
Листья размером с ладонь и эффект оазиса: тропическая экзотика, способная оживить дом
Белые против коричневых: эксперты развенчали миф о пользе яиц определённого цвета
В наш союз никто не верил: Яна Рудковская и Евгений Плющенко празднуют топазовую свадьбу
Витамин D включает защиту: скрытый элемент превращается в щит против осенних болезней
Хотите сильные ноги и гибкую спину? Попробуйте этот необычный вариант приседаний
Словно с другой планеты: на берегу Калифорнии обнаружен редкий вид рыбы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.