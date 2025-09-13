Словно с другой планеты: на берегу Калифорнии обнаружен редкий вид рыбы

На побережье Калифорнии замечены две необычные, крупные рыбы редкого вида, выброшенные волнами на берег.
Удивительные морские существа были найдены в региональном парке Доран, расположенном в заливе Бодега (штат Калифорния). Первыми о находке сообщили отдыхающие, заметившие возле пирса нечто похожее на акул.
Эксперты идентифицировали рыбу как редкий вид — Mola tecta. Этот малоизученный подвид рыбы-луны может достигать внушительных размеров — до 2,7 метра в длину и весить до 2 тонн. Стефан Кисбай, писатель и преподаватель английского языка в Государственном университете Сономы, выразил сожаление по поводу того, что рыбу выбросило на берег, отметив при этом ее невероятный вид, "словно с другой планеты".
Этот редкий вид, также известный как "солнечная рыба", впервые был обнаружен в 2017 году в Крайстчерче (Новая Зеландия), по данным Музея Новой Зеландии.
Учёные были удивлены появлению этого вида в этих широтах, поскольку ранее считалось, что Mola tecta обитает преимущественно в Южном полушарии.
Доктор Марианна Ниегаард отметила, что Mola tecta встречается в течении Гумбольдта у берегов Южной Америки, вплоть до Перу, но учёные не ожидали, что они будут пересекать тёплый экваториальный пояс так часто. Однако, по ее мнению, они, вероятно, пересекают экватор, погружаясь на глубину и мигрируя под тёплыми экваториальными поверхностными водами.
