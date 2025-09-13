Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хотели охранника, получили диванного лентяя: характер породы ломает ожидания
Спасательный круг для ТЦ? Почему фудхоллы захватывают рынок
Никаких кислот и скрабов: энзимы — спасение для раздражённой кожи
Чувствуют вкусную кожу: почему комары кусают одних людей чаще, чем других
Быстрые диеты работают не так, как вы думаете: правда, которую скрывают цифры на весах
Как сделать минимализм уютным: 6 принципов, чтобы интерьер не казался стерильным
Листья размером с ладонь и эффект оазиса: тропическая экзотика, способная оживить дом
Белые против коричневых: эксперты развенчали миф о пользе яиц определённого цвета
Витамин D включает защиту: скрытый элемент превращается в щит против осенних болезней

Словно с другой планеты: на берегу Калифорнии обнаружен редкий вид рыбы

1:41
Наука

На побережье Калифорнии замечены две необычные, крупные рыбы редкого вида, выброшенные волнами на берег.

рыба-луна
Фото: ru.wikipedia.org by Per-Ola Norman is licensed under free for commercial use
рыба-луна

Редкий вид — Mola tecta

Удивительные морские существа были найдены в региональном парке Доран, расположенном в заливе Бодега (штат Калифорния). Первыми о находке сообщили отдыхающие, заметившие возле пирса нечто похожее на акул.

Эксперты идентифицировали рыбу как редкий вид — Mola tecta. Этот малоизученный подвид рыбы-луны может достигать внушительных размеров — до 2,7 метра в длину и весить до 2 тонн. Стефан Кисбай, писатель и преподаватель английского языка в Государственном университете Сономы, выразил сожаление по поводу того, что рыбу выбросило на берег, отметив при этом ее невероятный вид, "словно с другой планеты".

Этот редкий вид, также известный как "солнечная рыба", впервые был обнаружен в 2017 году в Крайстчерче (Новая Зеландия), по данным Музея Новой Зеландии.

Из Южного полушария в Северное

Учёные были удивлены появлению этого вида в этих широтах, поскольку ранее считалось, что Mola tecta обитает преимущественно в Южном полушарии.

Доктор Марианна Ниегаард отметила, что Mola tecta встречается в течении Гумбольдта у берегов Южной Америки, вплоть до Перу, но учёные не ожидали, что они будут пересекать тёплый экваториальный пояс так часто. Однако, по ее мнению, они, вероятно, пересекают экватор, погружаясь на глубину и мигрируя под тёплыми экваториальными поверхностными водами.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Названы правила, которые Роналду установил в своей семье — от питания до дисциплины
Новости спорта
Названы правила, которые Роналду установил в своей семье — от питания до дисциплины
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Новости спорта
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Садоводство, цветоводство
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Популярное
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов

Днем столбик термометра поднимется до +21 градуса.

Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Украина перестала получать азербайджанский газ
Украина перестала получать азербайджанский газ
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Живой антидепрессант в доме: эти породы собак заряжают счастьем всю семью
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Последние материалы
Никаких кислот и скрабов: энзимы — спасение для раздражённой кожи
Чувствуют вкусную кожу: почему комары кусают одних людей чаще, чем других
Быстрые диеты работают не так, как вы думаете: правда, которую скрывают цифры на весах
Как сделать минимализм уютным: 6 принципов, чтобы интерьер не казался стерильным
Листья размером с ладонь и эффект оазиса: тропическая экзотика, способная оживить дом
Белые против коричневых: эксперты развенчали миф о пользе яиц определённого цвета
В наш союз никто не верил: Яна Рудковская и Евгений Плющенко празднуют топазовую свадьбу
Витамин D включает защиту: скрытый элемент превращается в щит против осенних болезней
Хотите сильные ноги и гибкую спину? Попробуйте этот необычный вариант приседаний
Словно с другой планеты: на берегу Калифорнии обнаружен редкий вид рыбы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.