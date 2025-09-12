Простое правило дать отпор: обидчик пожалеет о сказанном

Наука

Когда в наш адрес летят обидные слова, мы теряемся и не знаем, что ответить.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Спор двух мужчин

Нейтрализация негативного комментария

Нейробиолог Дин Бернетт в своей статье для BBC Science Focus делится "лучшим ответом на оскорбление", способным нейтрализовать негативные комментарии и даже обратить их эффект вспять. Этот короткий ответ может вызвать улыбку или смех у обидчика, разрядив напряжённую обстановку.

Например, на замечание "Твоя стрижка выглядит глупо" отвечать фразой "Успокойся, бабушка". Учёный поясняет, что такой ответ помещает обидчика в категорию "пожилых, немодных и оторванных от реальности людей", особенно если он молод. Эксперт приводит и другие примеры, где слова оскорбителя используются против него самого, выставляя его в невыгодном свете.

Сохранять контроль над диалогом

Главный принцип — не давать оскорбляющему власть над ситуацией. Ответ должен лишать его ощущения превосходства и сохранять контроль над диалогом. Суть стратегии заключается в том, чтобы показать, что обидчика легко смутить и запутать.