Они снова здесь: кто расставляет зеркальные монолиты по планете уже 7 лет

Зеркальные монолиты стали одной из самых странных загадок современности. Они появляются внезапно, исчезают бесследно и уже почти десять лет будоражат воображение людей по всему миру. Кто их ставит? Зачем? Ответа нет, но сама история напоминает детектив с элементами научной фантастики.
В ноябре 2020 года в американской Юте биологи, считавшие баранов с вертолета, заметили в каньоне блестящий трехгранный столб. Высотой он был около 3,5 метров и выглядел так, будто его специально "вмуровали" в землю. Проверка спутниковых снимков показала, что объект появился еще в 2016 году, но все это время оставался незамеченным.
Общественность сразу вспомнила фильм Стэнли Кубрика "Космическая одиссея 2001", где инопланетные монолиты символизировали вмешательство высшего разума в историю человечества. СМИ моментально разнесли новость, а соцсети превратили находку в вирусный феномен.
После Юты загадочные столбы начали появляться в самых разных странах. Их находили в Румынии, Великобритании, Нидерландах, Германии, Испании, Колумбии и даже в Уэльсе. У всех объектов было общее: они имели зеркальные или металлические поверхности, трехметровую высоту и появлялись без свидетелей.
Иногда конструкции были сделаны грубо, со сварными швами и пустотами внутри, а иногда — отполированы до идеала. Некоторые исчезали через несколько дней, другие простояли месяцами.
В 2024 году история ожила вновь: в Неваде, а затем в Колорадо обнаружили новые монолиты — те же формы, та же загадочность.
|Плюсы
|Минусы
|Создают атмосферу тайны и интриги.
|Нет доказательств происхождения.
|Объединяют людей по всему миру вокруг обсуждений.
|Легко превращаются в предмет спекуляций.
|Можно рассматривать как современное искусство.
|Наносят вред природе при установке.
|Версия
|Суть
|Слабые стороны
|Арт-проект
|Художники или активисты создают перформанс.
|Нет единого автора, нет признания.
|Мистификация
|Массовая шутка энтузиастов по всему миру.
|Слишком трудоемко и дорого.
|Внеземное вмешательство
|Символ или сигнал "свыше".
|Нет ни одного реального доказательства.
Зафиксируйте находку на фото и видео.
Уточните координаты и время появления.
Сравните с предыдущими случаями — возможно, найдете совпадения.
Не разрушайте объект: его ценность в загадочности.
Поделитесь информацией в соцсетях — история живет благодаря вниманию.
Миф: монолиты ставят инопланетяне.
Правда: все признаки указывают на человеческое происхождение.
Миф: первый столб простоял всего неделю.
Правда: он был виден на спутниковых снимках с 2016 года.
Миф: за монолитами стоит одна группа художников.
Правда: объекты продолжали появляться, даже когда "авторы" пытались зарабатывать на копиях.
Сколько монолитов уже нашли?
Официально известно минимум о 11, но число может быть больше: некоторые исчезали слишком быстро.
Кто мог их установить?
Вероятнее всего — разные группы энтузиастов, вдохновленные первыми находками.
Почему их убирают?
Чтобы сохранить природу и предотвратить массовый наплыв туристов в хрупкие экосистемы.
Появление монолитов совпало с эпохой соцсетей, когда любое необычное событие мгновенно становится вирусным. Ровно так же в конце XX века мир переживал увлечение кругами на полях: одни видели в них послания пришельцев, другие — творчество фермеров.
Монолиты повторяют ту же логику: это символ, который каждый трактует по-своему, а разгадка не так важна, как сам процесс обсуждения.
Ошибка: считать монолиты доказательством внеземного вмешательства.
Последствие: распространение конспирологии и страха.
Альтернатива: воспринимать их как современное искусство и культурное явление.
А что если первый монолит в Юте был вовсе не шуткой, а частью давно забытого проекта? Возможно, его автор так и не узнал, что спустя годы его творение стало мировой сенсацией.
Монолиты не дали нам новых технологий и не открыли инопланетную цивилизацию. Но они подарили главное — ощущение чуда. В век, когда все объясняется цифрами и формулами, эти блестящие трехгранники напоминают, что тайна все еще рядом.
Первый монолит в Юте простоял незамеченным около 4 лет.
В Колумбии появился единственный "золотой" столб.
Копии первых монолитов продавали за $40-45 тысяч.
