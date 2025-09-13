Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обычный настой превращается в щит для огорода: секрет от вредителей, который знали ещё наши бабушки
Удивительные цифры: названа самая прибыльная офисная профессия России
Бюджетный ужин, который выглядит дороже ресторанного: пельмени в нежном соусе по новому рецепту
Кошка забывает дорогу к миске — и становится ключом к разгадке болезни Альцгеймера
Почему привычные тренажёры могут работать против вас — новый взгляд на спорт
Ловушки биографического кино: что Свайп умолчал об основательнице приложения для знакомств
Заправка обернулась проблемой: этот бензин способен вызвать перебои в работе двигателя
Огромное зеркало посреди степи: озеро Эльтон стирает грань между небом и землёй
Полка с обувью больше не будет прежней: осень-зима 2025/26 взрывает привычные образы

Они снова здесь: кто расставляет зеркальные монолиты по планете уже 7 лет

Наука

Зеркальные монолиты стали одной из самых странных загадок современности. Они появляются внезапно, исчезают бесследно и уже почти десять лет будоражат воображение людей по всему миру. Кто их ставит? Зачем? Ответа нет, но сама история напоминает детектив с элементами научной фантастики.

Монолит в пустыне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Монолит в пустыне

Первое открытие — и взрыв интереса

В ноябре 2020 года в американской Юте биологи, считавшие баранов с вертолета, заметили в каньоне блестящий трехгранный столб. Высотой он был около 3,5 метров и выглядел так, будто его специально "вмуровали" в землю. Проверка спутниковых снимков показала, что объект появился еще в 2016 году, но все это время оставался незамеченным.

Общественность сразу вспомнила фильм Стэнли Кубрика "Космическая одиссея 2001", где инопланетные монолиты символизировали вмешательство высшего разума в историю человечества. СМИ моментально разнесли новость, а соцсети превратили находку в вирусный феномен.

География странных находок

После Юты загадочные столбы начали появляться в самых разных странах. Их находили в Румынии, Великобритании, Нидерландах, Германии, Испании, Колумбии и даже в Уэльсе. У всех объектов было общее: они имели зеркальные или металлические поверхности, трехметровую высоту и появлялись без свидетелей.

Иногда конструкции были сделаны грубо, со сварными швами и пустотами внутри, а иногда — отполированы до идеала. Некоторые исчезали через несколько дней, другие простояли месяцами.

В 2024 году история ожила вновь: в Неваде, а затем в Колорадо обнаружили новые монолиты — те же формы, та же загадочность.

Плюсы и минусы феномена

Плюсы Минусы
Создают атмосферу тайны и интриги. Нет доказательств происхождения.
Объединяют людей по всему миру вокруг обсуждений. Легко превращаются в предмет спекуляций.
Можно рассматривать как современное искусство. Наносят вред природе при установке.

Сравнение: версии происхождения

Версия Суть Слабые стороны
Арт-проект Художники или активисты создают перформанс. Нет единого автора, нет признания.
Мистификация Массовая шутка энтузиастов по всему миру. Слишком трудоемко и дорого.
Внеземное вмешательство Символ или сигнал "свыше". Нет ни одного реального доказательства.

Советы шаг за шагом: если нашли монолит

  1. Зафиксируйте находку на фото и видео.

  2. Уточните координаты и время появления.

  3. Сравните с предыдущими случаями — возможно, найдете совпадения.

  4. Не разрушайте объект: его ценность в загадочности.

  5. Поделитесь информацией в соцсетях — история живет благодаря вниманию.

Мифы и правда

  • Миф: монолиты ставят инопланетяне.

  • Правда: все признаки указывают на человеческое происхождение.

  • Миф: первый столб простоял всего неделю.

  • Правда: он был виден на спутниковых снимках с 2016 года.

  • Миф: за монолитами стоит одна группа художников.

  • Правда: объекты продолжали появляться, даже когда "авторы" пытались зарабатывать на копиях.

FAQ

Сколько монолитов уже нашли?

Официально известно минимум о 11, но число может быть больше: некоторые исчезали слишком быстро.

Кто мог их установить?

Вероятнее всего — разные группы энтузиастов, вдохновленные первыми находками.

Почему их убирают?

Чтобы сохранить природу и предотвратить массовый наплыв туристов в хрупкие экосистемы.

Исторический контекст

Появление монолитов совпало с эпохой соцсетей, когда любое необычное событие мгновенно становится вирусным. Ровно так же в конце XX века мир переживал увлечение кругами на полях: одни видели в них послания пришельцев, другие — творчество фермеров.

Монолиты повторяют ту же логику: это символ, который каждый трактует по-своему, а разгадка не так важна, как сам процесс обсуждения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать монолиты доказательством внеземного вмешательства.

  • Последствие: распространение конспирологии и страха.

  • Альтернатива: воспринимать их как современное искусство и культурное явление.

А что если…

А что если первый монолит в Юте был вовсе не шуткой, а частью давно забытого проекта? Возможно, его автор так и не узнал, что спустя годы его творение стало мировой сенсацией.

Свет, который отражают зеркальные столбы

Монолиты не дали нам новых технологий и не открыли инопланетную цивилизацию. Но они подарили главное — ощущение чуда. В век, когда все объясняется цифрами и формулами, эти блестящие трехгранники напоминают, что тайна все еще рядом.

Три факта напоследок

  1. Первый монолит в Юте простоял незамеченным около 4 лет.

  2. В Колумбии появился единственный "золотой" столб.

  3. Копии первых монолитов продавали за $40-45 тысяч.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Названы правила, которые Роналду установил в своей семье — от питания до дисциплины
Новости спорта
Названы правила, которые Роналду установил в своей семье — от питания до дисциплины
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
Домашние животные
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
Чемпионка US Open Соболенко под огнём критики: зачем её хотят вытолкнуть из WTA
Новости спорта
Чемпионка US Open Соболенко под огнём критики: зачем её хотят вытолкнуть из WTA
Популярное
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет

Узнайте все секреты японской исполинской саламандры: как это "живое ископаемое" дожило до наших дней и какие угрозы его поджидают.

Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Украина перестала получать азербайджанский газ
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Последние материалы
Заправка обернулась проблемой: этот бензин способен вызвать перебои в работе двигателя
Огромное зеркало посреди степи: озеро Эльтон стирает грань между небом и землёй
Полка с обувью больше не будет прежней: осень-зима 2025/26 взрывает привычные образы
Дешевая магия против вони: полотенца оживают без пятновыводителей
Ложная предоплата и кража паролей: киберпреступники начали охотиться за безработными
Банановый хлеб: как сделать его неповторимым
Как создавали машину времени для культовой комедии Гайдая: история, полная неожиданностей
Вода, скрытая глубже Чёрного моря: тайна, которую Амазонка прячет под собой
Томаты в золоте: старинный способ сохранить вкус лета до января без холодильника и обработки
Баланс, а не фанатизм: секрет долгого прогресса, о котором молчат фитнес-гуру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.