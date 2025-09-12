Это пересечение колец Сатурна случается раз в 15 лет: зрелище, которое не рекомендуется пропускать

2:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Сентябрь даёт отличную возможность рассмотреть Сатурн. По мнению учёных, созерцание планет и звёзд расширяет наше понимание мироздания.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Звездное пространство

Сентябрь приготовил подарок

Газовый гигант, окружённый кольцами, будет хорошо виден в ночном небе на протяжении всего месяца, достигнув пика своей яркости 21 сентября, когда Земля окажется непосредственно между Сатурном и Солнцем. Это явление называется противостоянием.

Более того, планета предстанет в необычном виде: кольца будут видны с Земли почти с ребра, после редкого события, известного как "пересечение колец", которое происходит примерно раз в 15 лет, когда планета находится в равноденствии.

Появится на юге

Доктор Эд Блумер, астроном из Королевской обсерватории в Гринвиче, советует тем, кто хочет увидеть Сатурн, посмотреть на юг: планета будет выглядеть как яркий белый объект, не мерцающий в небе. Если у вас возникнут трудности с обнаружением, можно использовать одно из множества приложений, определяющих местоположение планет.

Тем, кто надеется увидеть прохождение Титана по диску Сатурна, потребуется телескоп.

"Это довольно сложная задача: наблюдение за маленькой точкой, движущейся перед более крупной, но… технически это возможно", — отмечает Блумер. Прохождение ожидается незадолго до рассвета 20 сентября.

Блумер считает, что наблюдение за Сатурном и другими небесными телами помогает людям понять принципы работы Солнечной системы.

"Сатурн — жемчужина Солнечной системы. И я думаю, что это больше, чем просто символ науки", — утверждает доктор Джеймс О'Донохью, специалист по планетарной астрономии из Университета Рединга.

Спутник Сатурна тоже уникален

Система Сатурна уникальна тем, что на Титане, который часто можно увидеть как яркую точку рядом с планетой, предположительно есть жидкая вода под поверхностью, а также озёра и моря из метана и этана на поверхности, что делает его одним из главных кандидатов на наличие жизни.