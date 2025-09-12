Два миллиардера, два пути в космос: на чьей стороне окажется будущее человечества

2:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Основатели SpaceX и Blue Origin утверждают, что создание поселений за пределами Земли — гарантия выживания человечества в случае глобальной катастрофы, вызванной природными катаклизмами или деятельностью человека. Однако их взгляды на то, каким должно быть внеземное жилье, существенно различаются.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Город в космосе

Автономный город на Марсе

Илон Маск с момента основания SpaceX в 2002 году заявлял о главной цели компании — создании автономного города на Марсе. Предполагается отправка роботизированных экспедиций, а затем и людей, которые будут жить в герметичных модулях, например, в районе Аркадии, где вода, необходимая для поддержания колонии, может находиться на небольшой глубине.

В долгосрочной перспективе Маск надеется терраформировать Марс, сделав его более похожим на Землю путем изменения атмосферы. Однако, ученые расходятся во мнениях относительно физической возможности терраформирования.

Вращающиеся космические станции

Джозефф Безос, напротив, не считает необходимым переселение людей на другие планеты, называя подобные идеи "планетарным шовинизмом". Он поддерживает концепцию Джерарда О'Нила о создании гигантских вращающихся космических станций с искусственной гравитацией. Эти "колонии О'Нила" смогут вместить до миллиона человек.

Безос также считает, что будущие космические колонии должны получать ресурсы с Луны. Blue Origin разрабатывает лунный посадочный модуль Blue Moon для добычи таких ресурсов. Он отдает предпочтение данному подходу, отмечая, что Луна находится в пределах досягаемости, и запуск к ней не имеет таких ограничений, как в случае с Марсом.

Космос как экономическая арена

Несмотря на различия, оба миллиардера разделяют мнение, что в скором времени люди будут жить и работать в космосе, и космос станет важной ареной для экономики.

Однако они придерживаются разных временных рамок. Безос признаёт, что технологии, необходимые для создания колонии О'Нила, еще не существуют, и он не собирается лично контролировать ее строительство. Blue Origin сосредоточена на разработке экономически эффективных технологий-предшественников, таких как ракета New Glenn.

Маск, в свою очередь, действует более решительно. SpaceX работает над Starship, крупнейшей ракетной системой, и надеется создать первую марсианскую колонию в течение пяти лет.