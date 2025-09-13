Древняя микробная ДНК мамонтов предсказывает угрозы для здоровья

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:29
Наука

Международная команда исследователей сделала сенсационное открытие: в костях мамонтов, живших более миллиона лет назад, удалось восстановить древнейшие фрагменты микробной ДНК. Эти данные показывают, что вместе с самими животными сохранялись и бактерии, которые могли играть важную роль в их здоровье и, возможно, даже в вымирании.

мамонт
Фото: www.flickr.com by Flying Puffin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
мамонт

Как проводилось исследование

Ученые изучили 483 образца останков мамонтов, причем большая часть из них никогда ранее не подвергалась генетическому анализу. Специалисты применили новейшие методы секвенирования и биоинформатики, чтобы отличить бактерии, жившие внутри организма при жизни животного, от тех, что попали в кости уже после смерти. Такой подход позволил выделить действительно древние линии микробов, сохранившиеся в уникальных условиях вечной мерзлоты.

Какие микроорганизмы удалось найти

В ходе работы было выявлено шесть линий бактерий. Среди них оказались родственники стрептококков, актинобацилл и пастерелл. Особое внимание привлек микроорганизм, схожий с патогеном, вызывающим тяжелые вспышки инфекций у современных африканских слонов. Это дает основание полагать, что мамонты также могли быть подвержены подобным болезням, что, вероятно, влияло на их популяцию и уязвимость перед изменениями среды.

Реконструкция древнего генома

Одним из главных достижений стало восстановление участков генома бактерии, вызывающей рожистое воспаление. Фрагменты были получены из останков степного мамонта возрастом около 1,1 миллиона лет. Это делает найденную ДНК старейшей из всех известных науке микробных последовательностей, связанных напрямую с хозяином.

Научное значение открытия

Результаты исследования открывают новое направление в изучении древней мегафауны. Теперь ученые могут не только восстанавливать геномы самих животных, но и исследовать их микробиомы. Эти данные показывают, что определенные бактерии сопровождали мамонтов сотни тысяч лет и, возможно, играли ключевую роль в их адаптации, развитии заболеваний и даже исчезновении. Открытие помогает глубже понять взаимодействие организмов в плейстоценовых экосистемах и проливает свет на эволюцию патогенов.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
