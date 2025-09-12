Секреты гениальности Леонардо да Винчи сокрыты за тремя буквами

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:17
Наука

Международный проект "ДНК Леонардо" ставит перед собой цель — расшифровать генетический код одного из величайших гениев человечества.

Леонардо да Винчи (юмор)
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Леонардо да Винчи (юмор)

В его рамках исследователи Алессандро Веццози и Аньезе Сабато восстановили генеалогию Леонардо да Винчи, проследив её на протяжении 21 поколения.

Учёным удалось установить 15 потомков по мужской линии, живущих сегодня. Анализ Y-хромосомы у шести из них подтвердил непрерывность наследственной линии на протяжении более 15 поколений. Это открытие стало важным шагом к созданию точного генетического портрета художника.

Интерес вызывает и находка в церкви Санта-Кроче-ин-Винчи — фрагменты костей, предположительно принадлежащие родственнику Леонардо. Первичный анализ показывает, что останки принадлежат мужчине. Сравнение его ДНК с образцами от живущих потомков может подтвердить подлинность находки.

В проекте участвуют ведущие мировые учреждения: Рокфеллеровский университет, Институт Крейга Вентера и Флорентийский университет. Их совместная цель — не только восстановить родословную, но и провести генетические исследования, чтобы глубже понять природу гения Леонардо.

Кроме того, Веццози и Сабато опубликовали работу, где через призму генеалогии, истории и географии исследуют окружение Да Винчи. Им удалось установить семь домов, где жила семья Леонардо, а также две недвижимости, принадлежавшие самому мастеру.

Исследователи также выдвинули гипотезу о новом произведении Леонардо — рисунке углём, найденном в Винчи. Названный "Дракон-единорог", он демонстрирует элементы, созвучные будущим исследованиям Да Винчи в области аэродинамики.

Любопытно, что Леонардо уже тогда размышлял о том, что сегодня называют эпигенетикой — влиянии внешней среды, образа жизни и питания на наследственные признаки.

Проект по восстановлению ДНК Леонардо может не только пролить свет на его внешность и физические характеристики, но и стать новым шагом в изучении связей между гением и генетикой.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
