Яйца динозавров из Цинлуншаня: китайские находки опровергают старые методы изучения окаменелостей

Наука

Учёные из Китая впервые датировали яйца динозавров с помощью карбонатно-ураново-свинцового метода (U-Pb). Это позволило установить точный возраст окаменелостей, найденных в заповеднике Цинлуншань в бассейне Юньян.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Guy Courtois, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ яйца динозавров

Первые точные даты

По словам доктора Би Чжао из Хубэйский институт наук о Земле, эти яйца были отложены около 85 млн лет назад в позднем меловом периоде. Ранее возраст яиц определяли косвенно — по вулканическим породам или минералам поблизости, что оставляло место для ошибок. Новый метод позволил "засечь время" самих окаменелостей.

"Это как атомные часы для окаменелостей", — объяснил Чжао.

Уникальная коллекция

В Цинлуншане найдено более 3000 яиц, многие из которых принадлежат виду Placoolithus tumiaolingensis из семейства дендролитид. Их скорлупа отличается высокой пористостью — вероятной адаптацией к похолоданию климата.

Команда обнаружила, что яйца сохранились в разных породах — от брекчии до мелкозернистых песчаников — и подверглись лишь минимальным деформациям.

Связь с изменением климата

Глобальное похолодание, начавшееся ещё в туронскую эпоху (93,9-89,8 млн лет назад), могло резко сократить разнообразие динозавров. По мнению Чжао, необычная структура яиц дендролитид — это попытка эволюционной адаптации.

"P. tumiaolingensis может представлять собой эволюционный тупик, когда динозавры не смогли приспособиться к похолоданию", — отмечает Чжао.

Значение открытия

Исследование подтвердило, что возраст яиц совпадает с породами, в которых они залегают. Учёные планируют расширить выборку и сравнить находки в соседних бассейнах, чтобы проследить миграции динозавров.

"Такие находки превращают окаменелости в убедительные свидетельства истории Земли", — подчеркнул Чжао.

Уточнения

Диноза́вры (лат. Dinosauria) — группа архозавров из клады авеметатарзалий. Динозавры возникли в триасовом периоде, между 243 млн и 233,23 млн лет назад, и стали доминирующими наземными позвоночными после триасово-юрского вымирания 201 млн лет назад; их доминирование продолжалось на протяжении остальной части мезозойской эры, в течение юрского и мелового периодов.

