Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия перестаёт быть главным рынком для Грузии? Что происходит с винным экспортом
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Хризантемы обижаются на осеннюю обрезку: когда руки лучше убрать от секатора
Женский презерватив меняет правила близости: он защищает там, где мужчина отказывается
Волшебство свежего бензина: что скрывается за внезапной прытью машины
Этот лайфхак от стюардесс может спасти жизнь: секрет безопасной позы в самолёте
Знаменитости обожают это кардио: аэробные упражнения, которые эффективнее бега
Я в ужасе: Полина Гагарина призналась, почему ей тяжело помогать дочке с домашними заданиями
Осенний лес на вашем столе: напоминаем 4 способа сохранить грибы свежими до самой весны

Яйца динозавров из Цинлуншаня: китайские находки опровергают старые методы изучения окаменелостей

2:10
Наука

Учёные из Китая впервые датировали яйца динозавров с помощью карбонатно-ураново-свинцового метода (U-Pb). Это позволило установить точный возраст окаменелостей, найденных в заповеднике Цинлуншань в бассейне Юньян.

яйца динозавров
Фото: https://commons.wikimedia.org by Guy Courtois, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
яйца динозавров

Первые точные даты

По словам доктора Би Чжао из Хубэйский институт наук о Земле, эти яйца были отложены около 85 млн лет назад в позднем меловом периоде. Ранее возраст яиц определяли косвенно — по вулканическим породам или минералам поблизости, что оставляло место для ошибок. Новый метод позволил "засечь время" самих окаменелостей.

"Это как атомные часы для окаменелостей", — объяснил Чжао.

Уникальная коллекция

В Цинлуншане найдено более 3000 яиц, многие из которых принадлежат виду Placoolithus tumiaolingensis из семейства дендролитид. Их скорлупа отличается высокой пористостью — вероятной адаптацией к похолоданию климата.

Команда обнаружила, что яйца сохранились в разных породах — от брекчии до мелкозернистых песчаников — и подверглись лишь минимальным деформациям.

Связь с изменением климата

Глобальное похолодание, начавшееся ещё в туронскую эпоху (93,9-89,8 млн лет назад), могло резко сократить разнообразие динозавров. По мнению Чжао, необычная структура яиц дендролитид — это попытка эволюционной адаптации.

"P. tumiaolingensis может представлять собой эволюционный тупик, когда динозавры не смогли приспособиться к похолоданию", — отмечает Чжао.

Значение открытия

Исследование подтвердило, что возраст яиц совпадает с породами, в которых они залегают. Учёные планируют расширить выборку и сравнить находки в соседних бассейнах, чтобы проследить миграции динозавров.

"Такие находки превращают окаменелости в убедительные свидетельства истории Земли", — подчеркнул Чжао.

Уточнения

Диноза́вры (лат. Dinosauria) — группа архозавров из клады авеметатарзалий. Динозавры возникли в триасовом периоде, между 243 млн и 233,23 млн лет назад, и стали доминирующими наземными позвоночными после триасово-юрского вымирания 201 млн лет назад; их доминирование продолжалось на протяжении остальной части мезозойской эры, в течение юрского и мелового периодов. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Домашние животные
Собаки чуют это за версту: главная причина, почему одних людей облаивают, а других игнорируют
Россия поставила ультиматум Западу: или переговоры, или катастрофа
Мир. Новости мира
Россия поставила ультиматум Западу: или переговоры, или катастрофа
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Домашние животные
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Популярное
Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида

Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.

Два морских палача переписали законы природы: океан превращается в арену кровавого геноцида
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
30-летний монстр Атлантики возвращается: океанский хищник готовит вторжение — отдых под угрозой
Китай официально запустил маршрут по Севморпути
Дамбы и канавы бессильны: рыба-мутант рушит привычные границы природы — кошмар рыбаков уже у берега
Троллейвозы: грузовая техника с рогами завораживает даже спустя 120 лет Сергей Милешкин Иран в ожидании: грядет ли очередная война с Израилем Андрей Николаев Журналистика мертва: как Чарльз Диккенс призывал к её возрождению Сергей Лебедев
Подтягиваешься, а мышцы не растут: эти ошибки на турнике превращают тренировку в пустую трату сил
Россия поставила ультиматум Западу: или переговоры, или катастрофа
Машина превращается в ракету: единственный способ остановить АКПП без тормозов раскрыт
Машина превращается в ракету: единственный способ остановить АКПП без тормозов раскрыт
Последние материалы
Грядка из огурцов станет золотым прииском: один сентябрьский приём превращает почву в чернозём
iPhone 17: где живут те, кто сможет купить его быстрее всех
Невинные ошибки при температуре могут стоить здоровья: самые опасные из них
Климатический ключ: как потепление открыло путь к древним миграциям из Африки
Фитнес на ладони: какие приложения реально прокачают тело, а какие — только нервы
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Даунсайз под капотом: почему даже премиум-авто теперь катаются на полторашках
Половинка лимона экономит целую зарплату: лайфхак, который стирает запахи и жир
Осень на тарелке: топ-5 блюд, которые согревают россиян лучше любого пледа
Зимний отпуск под угрозой: 5 направлений, куда лучше не ехать в это время года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.