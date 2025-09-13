Сверхновая на подходе: белый карлик V Стрельца готовится к космическому взрыву

Астрономы раскрыли тайну необычайной яркости двойной звезды V Стрельца, находящейся в 10 000 световых лет от Земли. Она светит так ярко потому, что белый карлик с невиданной скоростью поглощает своего более крупного спутника.
Обе звезды вращаются друг вокруг друга каждые 12,3 часа, постепенно сближаясь. По расчётам учёных, это приведёт к мощному взрыву, который можно будет увидеть даже без телескопа.
"V Стрельца — это не обычная система. Она самая яркая в своём роде и сбивала астрономов с толку с 1902 года", — отмечает профессор Фил Чарльз из Саутгемптонский университет.
Он объяснил, что белый карлик "высасывает жизнь" из своей звезды-компаньона. Попавшая на его поверхность материя запускает термоядерные реакции, превращая звезду в ослепительный маяк.
Наблюдения с помощью "Очень большого телескопа" в Чили позволили зафиксировать не только сам процесс аккреции, но и неожиданную находку — огромное газовое кольцо, окружающее обе звезды.
"Белый карлик не может поглотить всю массу, и она образует яркий ореол. Это явление — тревожный знак скорого и жестокого конца системы", — пояснил доктор Паси Хакала из Университет Турку.
По словам доктора Пабло Родригеса-Хиля из Институт астрофизики Канарских островов, накопление вещества на белом карлике уже скоро вызовет вспышку новой. V Стрельца станет видна невооружённым глазом, а финальное столкновение обернётся сверхновой, которую заметят даже днём.
Уточнения
Бе́лые ка́рлики — звёзды, состоящие из электронно-ядерной плазмы, лишённые источников термоядерной энергии и светящиеся благодаря своей тепловой энергии, постепенно остывая в течение миллиардов лет.
