Сверхновая на подходе: белый карлик V Стрельца готовится к космическому взрыву

1:49
Наука

Астрономы раскрыли тайну необычайной яркости двойной звезды V Стрельца, находящейся в 10 000 световых лет от Земли. Она светит так ярко потому, что белый карлик с невиданной скоростью поглощает своего более крупного спутника.

Сверхновая
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сверхновая

Танец обречённых

Обе звезды вращаются друг вокруг друга каждые 12,3 часа, постепенно сближаясь. По расчётам учёных, это приведёт к мощному взрыву, который можно будет увидеть даже без телескопа.

"V Стрельца — это не обычная система. Она самая яркая в своём роде и сбивала астрономов с толку с 1902 года", — отмечает профессор Фил Чарльз из Саутгемптонский университет.

Он объяснил, что белый карлик "высасывает жизнь" из своей звезды-компаньона. Попавшая на его поверхность материя запускает термоядерные реакции, превращая звезду в ослепительный маяк.

Космическое кольцо

Наблюдения с помощью "Очень большого телескопа" в Чили позволили зафиксировать не только сам процесс аккреции, но и неожиданную находку — огромное газовое кольцо, окружающее обе звезды.

"Белый карлик не может поглотить всю массу, и она образует яркий ореол. Это явление — тревожный знак скорого и жестокого конца системы", — пояснил доктор Паси Хакала из Университет Турку.

Взрыв, который увидит Земля

По словам доктора Пабло Родригеса-Хиля из Институт астрофизики Канарских островов, накопление вещества на белом карлике уже скоро вызовет вспышку новой. V Стрельца станет видна невооружённым глазом, а финальное столкновение обернётся сверхновой, которую заметят даже днём.

Уточнения

Бе́лые ка́рлики — звёзды, состоящие из электронно-ядерной плазмы, лишённые источников термоядерной энергии и светящиеся благодаря своей тепловой энергии, постепенно остывая в течение миллиардов лет.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
