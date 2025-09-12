Излучение Хокинга: вероятность взрыва чёрной дыры в этом десятилетии — 90 %

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:57
Наука

Физики из Массачусетского университета в Амхерсте утверждают: вероятность того, что в ближайшее десятилетие будет зафиксирован взрыв первичной чёрной дыры, достигает 90 %. Такое событие станет не просто космической сенсацией, но и шансом доказать существование частиц, которые до сих пор скрыты от науки.

Черная дыра
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Черная дыра

Первичные чёрные дыры и излучение Хокинга

Обычные чёрные дыры образуются из остатков звёзд и стабильны. Но ещё в 1970-х Стивен Хокинг предположил существование других — первичных чёрных дыр (ПЧД), появившихся вскоре после Большого взрыва.

Они могут быть значительно легче и излучать энергию в виде так называемого излучения Хокинга. По мере испарения чёрная дыра нагревается, теряет массу и в итоге должна взорваться.

"Чем легче чёрная дыра, тем горячее она становится и тем больше частиц испускает", — объясняет доцент Андреа Тамм.

Почему взрыв может произойти скоро

Раньше считалось, что подобные взрывы происходят раз в 100 000 лет. Но исследователи пересмотрели эту оценку, введя в расчёты модель "тёмной квантовой электродинамики", включающую гипотетическую тяжёлую частицу — "тёмный электрон". Если ПЧД обладает малым "тёмным зарядом", она способна временно стабилизироваться, а затем всё же взорваться.

Итог: вероятность наблюдать такой процесс в течение следующих 10 лет — около 90 %.

Что это даст науке

Взрыв ПЧД станет первым прямым подтверждением излучения Хокинга и откроет путь к полному "каталогу" субатомных частиц — от известных электронов и кварков до гипотетических частиц тёмной материи.

"Это изменит физику и наше понимание истории Вселенной", — говорит научный сотрудник Хоаким Игуац Хуан.

Уточнения

Излуче́ние Хо́кинга — гипотетический процесс излучения чёрной дырой разнообразных элементарных частиц, преимущественно фотонов; назван в честь Стивена Хокинга. Излучение Хокинга — главный аргумент учёных относительно распада (испарения) небольших чёрных дыр. На этом эффекте основана идея сингулярного реактора — устройства для получения энергии из чёрной дыры за счёт излучения Хокинга.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
