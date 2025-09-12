Ошеломляющее открытие Perseverance: НАСА нашло убедительные доказательства жизни на Марсе

Необычные минеральные наросты, найденные марсоходом Perseverance, снова разожгли споры о том, существовала ли когда-то жизнь на Красной планете.

Фото: commons.wikimedia by NASA/JPL-Caltech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ марсоход "Perseverance", НАСА

Камень со "шрамами леопарда"

В 2024 году аппарат заметил камень необычной формы, получивший название Cheyava Falls, на дне древней речной долины Неретва в кратере Езеро.

Анализ показал: порода богата органическими соединениями и когда-то соприкасалась с водой. На её поверхности видны пятнистые узоры, которые могли возникнуть благодаря химическим реакциям, потенциально связанным с микробной активностью.

"Мы не можем найти другого объяснения. Это может быть самым убедительным признаком жизни, который мы когда-либо находили на Марсе", — признался исполняющий обязанности администратора НАСА Шон Даффи.

Новые данные и минералы

В сентябре 2025 года в журнале Nature опубликованы результаты анализа пород из соседних областей — Сапфирового каньона и Масонского храма. Там обнаружены минералы вивианит (фосфат железа) и грейгит (сульфид железа).

Их распределение указывает на возможные окислительно-восстановительные процессы с участием органики — аналогичные тем, что на Земле запускаются микробами.

"Эти структуры очень сложно объяснить чисто геологическими процессами", — отметил соавтор работы Майкл Тайс, геобиолог из Техаса.

Что дальше?

Perseverance собрал десятки образцов, которые должны быть доставлены на Землю для окончательных анализов. Но проект Mars Sample Return столкнулся с задержками и риском сокращения бюджета. Китай, в свою очередь, планирует собственную миссию по возврату образцов уже к 2028 году.

Несмотря на неопределённость, исследователи сохраняют оптимизм: новые находки убеждают, что древний Марс мог быть более "живым", чем считалось раньше.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Наряду с Меркурием, Венерой и Землёй принадлежит к семейству планет земной группы. Названа в честь Марса — древнеримского бога войны, соответствующего древнегреческому Аресу.



"Персеве́ранс" (англ Perseverance; в переводе на русский язык — "Настойчивость") — марсоход, разработанный для исследования кратера Езеро на Марсе в рамках экспедиции НАСА "Марс-2020". Был изготовлен Лабораторией реактивного движения НАСА и запущен к Марсу 30 июля 2020 года. Посадка на Марс была произведена 18 февраля 2021 года. 19 июня 2025 года установил рекорд по прохождению самой длинной дистанции за один день среди планетоходов, преодолев 411 м.

