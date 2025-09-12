Что скрывает ваш рацион: учёные выяснили как кофеин меняет реакцию бактерий на антибиотики

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:18
Наука

Наш повседневный рацион способен незаметно влиять на эффективность лекарств. Новое исследование учёных из университетов Тюбингена и Вюрцбурга показало, что такие привычные вещества, как кофеин, могут ослаблять действие антибиотиков на некоторые бактерии.

Девушка с утренним кофе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с утренним кофе

Что выяснили исследователи

Команда профессора Аны Риты Брочадо изучила, как 94 различных соединения — от лекарств до пищевых ингредиентов — воздействуют на кишечную палочку (Escherichia coli).

Учёные сосредоточились на транспортных белках, которые работают как "ворота" и "насосы" в бактериальной оболочке, регулируя, что попадает в клетку и что выходит наружу. Баланс этих процессов критичен для выживания микроорганизмов.

Антагонистическое взаимодействие

"Наши данные показывают, что некоторые вещества могут незначительно, но систематически влиять на регуляцию генов у бактерий", — объясняет аспирант Кристоф Бинсфельд.

В частности, напитки с кофеином запускают цепочку реакций, начиная с регулятора гена Rob и заканчивая изменением работы транспортных белков. В результате кишечная палочка хуже поглощает антибиотики, например ципрофлоксацин, и их действие ослабевает. Брочадо называет это "антагонистическим взаимодействием".

Разные бактерии — разные реакции

Интересно, что у Salmonella enterica, близкого родственника E. coli, подобный эффект не проявился. Это говорит о том, что даже схожие бактерии могут по-разному реагировать на внешние раздражители из-за различий в транспортных путях.

Почему это важно

"Такие работы помогают понять реальное влияние ежедневных привычек на медицину", — подчёркивает президент исследовательской группы Карла Полльманн.

В PLOS Biology, где опубликовано исследование, отмечается, что речь идёт о "низкоуровневой" устойчивости — не о классических генах резистентности, а о тонкой настройке механизмов адаптации. В будущем это может изменить подходы к терапии: от дозировок антибиотиков до учёта того, какие вещества мы потребляем вместе с ними.

Уточнения

Антибио́тики (от др.-греч. ἀντί "против" + βίος "жизнь") — природные и синтетические антимикробные вещества, широко применяющиеся для лечения инфекций. Антибиотики могут убивать микроорганизмы или останавливать их размножение, позволяя естественным защитным механизмам их устранять.

Кофеи́н (также матеин, теин, гуаранин) — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы. Является психоактивным веществом, содержится в кофе, чае, мате, входит в состав энергетиков и многих прохладительных напитков. Считается самым употребляемым психоактивным веществом в мире.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
