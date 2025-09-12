Пятнистая армия наступает: что принесли с собой новые божьи коровки

Наука

Необычные насекомые с оранжевыми и белыми пятнами прибыли с континента в Великобританию. Их заметили на юге Англии, в Нью-Форесте, который охватывает части Хэмпшира и небольшую часть Уилтшира.

Фото: ru.wikipedia.org by Kurt Kulac is licensed under free for commercial use кальвия

У этих новых насекомых пока нет официального английского названия, но их называют маленькими древесными божьими коровками или Calvia decemguttata. Профессор Рассел Уинн, директор Wild New Forest, отметил, что этот вид известен во Франции, но в Великобритании появился совсем недавно, вероятно, из-за потепления.

Маленькие древесные божьи коровки имеют оранжево-коричневую окраску с пятью белыми пятнами на каждом переднем крыле.