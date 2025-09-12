Щупальца-хамелеоны: учёные удивились арсеналу движений осьминогов

По словам научной сотрудницы Челси Беннис из Лаборатории морских наук Атлантического университета Флориды, осьминоги обладают "почти бесконечным количеством степеней свободы" для различных движений — сгибания, укорачивания, удлинения, скручивания и поворота.

Универсальные щупальца

В новом исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, Беннис и ее команда стремились систематизировать эти движения.

Они изучили видеозаписи диких осьминогов, наблюдая за тем, как эти головоногие исследуют окружающую среду, охотятся и передвигаются по морскому дну. Исследование показало, что осьминоги чаще используют передние щупальца для исследования, а задние — для передвижения, хотя каждое щупальце может выполнять все виды действий.

Правша или левша

Ранее сообщалось, что осьминоги могут быть "правшами" или "левшами", но в этом исследовании такое не наблюдалось. Роджер Хэнлон, старший научный сотрудник из Морской биологической лаборатории, отметил, что "прелесть этой системы в том, что у осьминога восемь рук, и все могут выполнять большинство действий". Это даёт осьминогам важную гибкость, особенно если они потеряют одну или две руки из-за нападения хищника, например, угря.