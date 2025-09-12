Столкновение гигантов: Альберт Эйнштейн знал об этом явлении

Астрономы зафиксировали столкновение двух чёрных дыр.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Слияние черных дыр

Событие, названное GW250114, произошло в январе и стало важным шагом в понимании природы чёрных дыр. Астрономы использовали лазерную интерференцию в гравитационно-волновой обсерватории LIGO, чтобы исследовать гравитационные волны — слабые колебания пространства-времени, возникающие при столкновении чёрных дыр.

Это явление было предсказано ещё Альбертом Эйнштейном в 1915 году. По словам доцента Колумбийского университета Максимилиано Изи, недавно обнаруженные чёрные дыры были в 30-35 раз массивнее Солнца и вращались очень медленно. Они находились на расстоянии около одного миллиарда световых лет друг от друга и вращались почти по идеальной окружности. В результате столкновения образовалась новая чёрная дыра, масса которой составляет примерно 63 солнечные массы и которая вращалась со скоростью 100 оборотов в секунду, пишет CNN..