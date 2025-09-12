Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ипотечные оковы: кто рискует остаться без дома с новыми правилами ИЖС
Плоский живот под угрозой: четыре привычных напитка, которые крадут талию
Басков рассказал о садистских методах обучения Монсеррат Кабалье — как это повлияло на его голос
Крошечный страж русских рек: амфибия с устрашающей окраской, пережившая падение динозавров
Невидимая война: когда мази и таблетки бессильны — сигнал, что в организме завелись незваные гости
Это упражнение прокачивает пресс и баланс так, что обычная планка кажется отдыхом
Слизкий комок из глубин пережил динозавров и душит акул, превращая океан в поле кошмаров
Беззубая правда: откладывание имплантации даже одного зуба может обернутся катастрофой для лица
Урал покорился ей одной: россиянка прошла 2300 км по Большой уральской тропе

Столкновение гигантов: Альберт Эйнштейн знал об этом явлении

1:07
Наука

Астрономы зафиксировали столкновение двух чёрных дыр.

Слияние черных дыр
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Слияние черных дыр

Событие, названное GW250114, произошло в январе и стало важным шагом в понимании природы чёрных дыр. Астрономы использовали лазерную интерференцию в гравитационно-волновой обсерватории LIGO, чтобы исследовать гравитационные волны — слабые колебания пространства-времени, возникающие при столкновении чёрных дыр.

Это явление было предсказано ещё Альбертом Эйнштейном в 1915 году. По словам доцента Колумбийского университета Максимилиано Изи, недавно обнаруженные чёрные дыры были в 30-35 раз массивнее Солнца и вращались очень медленно. Они находились на расстоянии около одного миллиарда световых лет друг от друга и вращались почти по идеальной окружности. В результате столкновения образовалась новая чёрная дыра, масса которой составляет примерно 63 солнечные массы и которая вращалась со скоростью 100 оборотов в секунду, пишет CNN..

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Эти авто лучше обходить за километр: скрытые дефекты превращают их в кошмар для владельца
Авто
Эти авто лучше обходить за километр: скрытые дефекты превращают их в кошмар для владельца
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Красота и стиль
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Красота и стиль
Коллагеновая бомба: домашняя сыворотка, которая возвращает коже упругость и сияние
Популярное
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса

Узнайте о грозном хищнике Амазонки – пааре: уникальная рыба с клыками по 15 см и занимательной историей охоты. Почему она не угрожает людям.

Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
Самая неприступная арабская страна: С-400 и Су-35 делают небо неуязвимым
Самая неприступная арабская страна: С-400 и Су-35 делают небо неуязвимым
Голова пять метров, тело двадцать один: берег Британии принял мёртвого титана океанов
Забытый приём бабушек: как листья рябины спасут ваш урожай моркови
Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Суд ЕС запретил Венгрии финансировать строительство реакторов в России для своей АЭС
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Последние материалы
Всем будет наплевать: Лазарев придумал способ отдохнуть от славы — это случится в январе
Лечебные BB-кремы — тренд года: обзор активных компонентов
Ваш кофе слишком горячий? Эта привычка повышает риск рака пищевода в 6 раз
Юпитер с сюрпризом: что скрывается в его ядре и как это меняет наши представления о планетах
Осенний чек-лист: что нужно сделать, чтобы весной не плакать над грядками
Сюрприз для кошелька: почему картофель в России подешевел на 15%
Огромный багажник против умных опций: какой Haval окажется проблемой для водителя
Долг висит дамокловым мечом: что будет, если у должника совсем нет активов
Польша обрушила железный занавес: закрытие границы с Белоруссией и толпы людей
Президент Финляндии бросил жену ради Зеленского: Стубб раскрыл правду
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.