Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов

По данным синоптика Александра Ильина из центра "Метео", грядущие выходные в Подмосковье будут характеризоваться прохладной погодой.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Осенняя прогулка

Ночная температура

Ночью столбик термометра может опуститься до отметки в +2 градуса. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

В субботу и воскресенье прогнозируется переменная облачность, без каких-либо осадков. Местами по области ночью и в утренние часы возможен туман.

В Москве ночью ожидается от +5 до +7, в центре города до +9…+11 градусов.

Температура днём

Днём температура поднимется до +18…+20. По области ночью от +2 до +7, днем от +16 до +21 градуса. Ночью ветер будет дуть с юга со скоростью 2-7 метров в секунду, днем скорость ветра увеличится до 5-10 метров в секунду. Утром 13 сентября в восточных районах Подмосковья существует вероятность заморозков, уточнил метеоролог.

В пятницу, 15 сентября, также ожидается переменная облачность и отсутствие осадков.

Ночью температура воздуха составит от +4 до +9 градусов, днём — от +16 до +21 градуса. Ветер ночью будет слабым, днем — южный, юго-восточный, со скоростью 2-7 метров в секунду, подытожил Ильин.