Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Польша обрушила железный занавес: закрытие границы с Белоруссией и толпы людей
Президент Финляндии бросил жену ради Зеленского: Стубб раскрыл правду
Новогодние туры нарасхват: куда поедут россияне
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
От простого насморка до деформации черепа: эта болезнь — тихий враг детского организма
Европа тайно готовит удар по НАТО: Россия в ожидании сюрприза
Развеиваем главный миф о варке яиц с солью: что действительно работает
Романтика вдали от камер: Кристина Асмус нашла любовь за пределами шоу-бизнеса
Кондиционер зимой: включать или нет? Ответ спасает тысячи рублей на ремонте

Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов

1:31
Наука

По данным синоптика Александра Ильина из центра "Метео", грядущие выходные в Подмосковье будут характеризоваться прохладной погодой.

Осенняя прогулка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Осенняя прогулка

Ночная температура

Ночью столбик термометра может опуститься до отметки в +2 градуса. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

В субботу и воскресенье прогнозируется переменная облачность, без каких-либо осадков. Местами по области ночью и в утренние часы возможен туман.

В Москве ночью ожидается от +5 до +7, в центре города до +9…+11 градусов.

Температура днём

Днём температура поднимется до +18…+20. По области ночью от +2 до +7, днем от +16 до +21 градуса. Ночью ветер будет дуть с юга со скоростью 2-7 метров в секунду, днем скорость ветра увеличится до 5-10 метров в секунду. Утром 13 сентября в восточных районах Подмосковья существует вероятность заморозков, уточнил метеоролог.

В пятницу, 15 сентября, также ожидается переменная облачность и отсутствие осадков.

Ночью температура воздуха составит от +4 до +9 градусов, днём — от +16 до +21 градуса. Ветер ночью будет слабым, днем — южный, юго-восточный, со скоростью 2-7 метров в секунду, подытожил Ильин.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Домашние животные
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Скорость, от которой кружится голова: китайский суперкар установил рекордный разгон
Наука и техника
Скорость, от которой кружится голова: китайский суперкар установил рекордный разгон
Популярное
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса

Узнайте о грозном хищнике Амазонки – пааре: уникальная рыба с клыками по 15 см и занимательной историей охоты. Почему она не угрожает людям.

Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
Самая неприступная арабская страна: С-400 и Су-35 делают небо неуязвимым
Самая неприступная арабская страна: С-400 и Су-35 делают небо неуязвимым
Голова пять метров, тело двадцать один: берег Британии принял мёртвого титана океанов
Забытый приём бабушек: как листья рябины спасут ваш урожай моркови
Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Электромобиль 1977 года: что скрывает ВАЗ-1801 с завидной историей Сергей Милешкин Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Суд ЕС запретил Венгрии финансировать строительство реакторов в России для своей АЭС
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Последние материалы
Европа тайно готовит удар по НАТО: Россия в ожидании сюрприза
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Украина перестала получать азербайджанский газ
Развеиваем главный миф о варке яиц с солью: что действительно работает
Романтика вдали от камер: Кристина Асмус нашла любовь за пределами шоу-бизнеса
Кондиционер зимой: включать или нет? Ответ спасает тысячи рублей на ремонте
Эти асаны кажутся простыми, но именно они проверяют на стойкость и баланс
Алсу предупреждает: вот почему участникам будет тяжело в седьмом сезоне шоу Ну-ка, все вместе
Секатор становится врагом: осенняя обрезка, которая может разрушить весь сад
Цезарь-ролл за 5 минут: закуска, которая спасает голодного в любой ситуации
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.