Пещера крови: археологи нашли останки майя с жуткими следами ритуалов

Наука

В гватемальской пещере Куэва-де-Сангре археологи нашли сотни фрагментов костей майя — взрослых и детей. Большинство из них носит следы преднамеренной обработки: надрезы, переломы и даже тщательно сложенные фрагменты черепов. Всё это указывает на ритуальное использование останков, а не на обычные захоронения.

Древняя пещера
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Древняя пещера

Пещера под городом Дос-Пилас

Куэва-де-Сангре расположена под древним городом Дос-Пилас в регионе Петэксбатун. Входы в неё затоплены большую часть года, и доступ возможен только в засушливый сезон, примерно с марта по май. Именно в этот период общины майя устраивали обряды, часто связанные с просьбами о дожде и обращением к богу Чааку.

"Мы видим, что появляются отдельные части тела, а не целые тела. В ритуалах майя части тела так же ценны, как и всё тело", — пояснила биоархеолог Калифорнийского государственного университета Мишель Блёз.

Доказательства ритуалов

Находки включают:

  • более 100 костных фрагментов, многие с прижизненными травмами;

  • крышки черепов, аккуратно сложенные друг на друга;

  • следы от инструментов со скошенными краями на костях взрослых и детей;

  • обсидиановые лезвия и красные пигменты, используемые в кровавых церемониях.

Эллен Фрикано, судебный антрополог из Западного университета медицинских наук, отметила, что повреждения на костях соответствуют действиям, совершённым в момент смерти или незадолго до неё.

Почему пещеры были священными

В майяской культуре пещеры считались входами в подземный мир и местами контакта с богами. Города вроде Дос-Пилас строили свои центральные здания рядом с такими местами. Подземные ритуалы были связаны с властью и общественной жизнью.

Примером может служить пещера Актун Туничил Мукнал в Белизе, где также найдены останки и ритуальные предметы.

Климат и обряды

Ритуалы в пещерах совпадали с началом сезона дождей. В засушливые годы обрядовая активность усиливалась: от урожая зависела жизнь городов, и церемонии становились способом справиться с кризисом.

В Куэва-де-Сангре символика крови, обсидиана и красной охры явно указывает на такие обряды, где подношения связывались с молитвами о дожде.

Зачем это важно

Останки в пещере не просто "бросили" — их укладывали и выставляли. Это показывает, что кости были частью ритуала, а не результатом погребения.

Раскопки также подтверждают: пещеры играли огромную роль в материальной культуре майя. Люди тратили реальные ресурсы — еду, инструменты и даже человеческие жизни — чтобы поддерживать связь с богами. Это напрямую связывает изменения климата и политики с ритуальной практикой.

Следующие шаги

Учёные планируют:

  • сделать анализ ДНК и стабильных изотопов, чтобы определить происхождение людей — местные ли это жители или пленники;

  • изучить рациона и источников воды по костям и зубам;

  • картографирование разных залов пещеры, чтобы понять, как их использовали разные группы и в разное время.

Остаётся неизвестным, кем были эти люди — жертвами войны, ритуалов или посвящёнными. Но с каждым новым исследованием становится яснее, что пещеры были ключевыми пространствами для майя, где решались вопросы веры, власти и выживания.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
